陳茵媺束胸女扮男裝呻抖唔到氣 跟陳豪拍親熱戲嗌尷尬 (19:35)

Aimee的角色造型亦是花盡心思，據知單是髮型已花了不少時間及心機。（大會提供）

陳茵媺一人分飾性格截然不同的孖生兄妹，智勇雙全的祝英喬及善良單純祝英台。（大會提供）

由陳維冠（Joe）監製，陳茵媺、陳豪、周嘉洛、游嘉欣、江美儀、蔣祖曼、鄭子誠、吳子冲、鄺潔楹及徐榮等合演的新劇《羅密歐與祝英台》（《羅祝》），將接棒《你好，我的大夫》，由10月16日起逢周一至五晚8點半翡翠台播映。

《羅祝》自去年9月開鏡後備受矚目，除因陳豪及陳茵媺（Aimee）相隔11年再於同劇同框，亦是Aimee闊別視壇9年後的回歸之作。為打響復出頭炮，監製Joe為Aimee度身訂做極有記憶點角色，除要一人分飾性格截然不同的孖生兄妹—智勇雙全祝英喬及善良單純祝英台外，更要應付大量開槍及動作場面。

為迎接前所未有新挑戰，Aimee早於劇集開拍前1年，已秘密練兵，學習跆拳道練習踢腿及增強柔軟度，更落力操gym練體能，加上為期3個月的專業動作特訓，認真度100分。

Aimee的角色造型亦是花盡心思，據知單是髮型已花了不少時間及心機，皆因為配合動作場口，相關髮型在不能借助假髮前提下，要做到同時適合切換為男裝及女裝，難度頗高。在種種限制及考量下，監製於開劇前1、2天，落實以剷青解決問題，紮起來是男裝祝英喬、放下來是女兒身祝英台。

Aimee笑指當得悉要剷青後不無擔心，幸好效果有型又自然：「個造型好出，望住鏡入面嘅自己，都覺得真係似男人。」自認完美主義的Aimee，為令角色更有說服力，除減肥10磅讓自己更上鏡，又應監製要求刻意壓低聲線，及束胸女扮男裝上陣：「紮咗胸真係抖唔到氣，加埋我好多動作場口，個能量消耗好大。」

久未拍劇的Aimee，透露復工初期壓力爆煲：「都有成10年（實為9年）冇拍劇，好多嘢要真正埋番位，再熟絡番要一段時間，壓力好大。我記得第一日已經拍咗10幾場，之後連續4、5日都係十場十場咁拍，好似發緊夢咁，啲燈照住自己時，連講對白都好緊張，我未試過咁緊張嘅。我記得第一日最尾二嗰場仲要喊，我心諗Oh My God，我9年冇拍戲，但第一日就有喊戲...嗰時我瞓又瞓唔到、食又食唔到，好似失戀咁。」談到與老公陳豪首度以情侶兼夫妻檔上陣便要拍攝親熱戲，Aimee甜笑表示感尷尬：「我擔心咗好耐，因為平時惜唔會有咁多人睇住，係有啲緊張。」

陳豪飾演的梁山伯亦別具特色，雖然實際上是神槍手，但表面望落市井又狡猾，別號「萬事通」的他一人包辦神父、包租公、裝修工人及通渠佬等多重身分，但卻周身刀冇張利，陳豪受訪時坦言角色很搞笑：「呢個角色其實充滿人情味，佢係一個有義氣嘅醒目江湖仔，槍法好勁，但整體又好似好渣咁，總之就好複雜估你唔到啦。」

（即時娛樂）