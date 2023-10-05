《犬系戀人》4大必看位 車銀優入戲扮怕狗 神還原漫畫角色 (20:15)

李寶謙（李玹雨飾）表面上是書元和海娜的同事，實際上卻是一位帶著悲傷身世的山神！（大會提供）

由韓星車銀優和朴圭瑛主演的Viu Original原創愛情喜劇《犬系戀人》，於本月11日全球首播，屆時「黃Viu煲劇平台」將免費緊貼韓國播放。作為年度壓軸浪漫韓劇，《犬系戀人》在亞洲各地掀起廣泛討論，並為廣大劇迷盤點劇集4大必看位。

1. 車銀優戲裏怕狗，戲外愛狗！

《犬系戀人》是車銀優第4部主演的漫改劇集，由他飾演的陳書元相當怕狗，對此銀優透露拍攝時做了不少功課：「陳書元這個角色因為童年創傷而有懼狗症，雖然外表冷酷，但他是個內心溫暖的人。我本人很喜歡狗，但是因為書元害怕牠們，所以拍攝時我在每個場景都要和導演與編劇討論，以捕捉書元由內而外的變化。」

2. 神還原漫畫角色

《犬系戀人》主打甜蜜浪漫的劇情外，一眾主演亦被網民大讚高度複製漫畫角色！特別是車銀優神還原了數學老師陳書元一角，其中他戴著眼鏡、配搭針織上衣和打領帶的男神造型，更令網民為之瘋狂：「這老師太犯規了」、「可以有這麼帥氣的數學老師就好了」。

3. 李玹雨和車銀優Bromance情夠吸睛

除了男女主角的感情線令人期待，劇中另一角色李寶謙（李玹雨飾）同樣值得關注！寶謙表面上是書元和海娜的同事，實際上卻是一位帶著悲傷身世的山神！由於寶謙對人和藹可親，與書元難以親近個性形成鮮明對比，可是兩個截然不同的人竟然相約到校外露營！據悉兩人之間隱藏著一個有關前世的秘密，令人十分好奇這對養眼兄弟的Bromance情發展！

4. 「人狗戀」題材新穎

《犬系戀人》講述韓海娜（朴圭瑛飾）受到山神詛咒，一旦接吻就會在深夜變成小狗；某天她醉酒後無意間吻了非常怕狗的同事陳書元（車銀優飾），二人從此結下不解之緣！該劇故事設定新穎，加上輕鬆爆笑的人狗戀故事，有望為觀眾帶來不一樣的浪漫韓劇。

（即時娛樂）