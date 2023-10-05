許志安新歌《與自己和解》陳奕迅作曲兼監製帶來新體會 (23:06)

許志安（安仔）新歌《與自己和解》看似很無奈、傷感，但其實對著鏡哭過後，是可以釋懷。相信每個人遇到難題都有自己的解決方法，如何放下自己都是一個人生學習的議題。每個人都有一面鏡，都會面對自己最赤裸的時候。相信每人都曾經有沉澱的經歷，在沉澱的時間裏，了解自己的內心深處，去學懂怎樣面對。倘若你正在處於迷惘的時候，「與自己和解」也許是其中一種釋懷方法。

《與自己和解》由陳奕迅（Eason）作曲、小克作詞、Jerald編曲，以及陳奕迅和Jerald共同監製，安仔表示：「這是Eason寫給我的一首歌，他寫demo的時候是自己輕輕地哼出來。而小克寫的歌詞，正是自己跟自己表達一些想法，有一種寧靜的感覺。」安仔接著分享與Eason合作的感受：「Eason也是這首歌的監製，我們錄音的時候很愉快，他教我用一種方法錄音 - 唱歌給自己聽，我以往都有用這種技巧，通常頭幾take錄音感情都是最真實和不修飾。跟Eason合作學到很多東西，亦有新的體會。」

Eason身兼作曲和監製，他表示：「當時安仔還沒有公布他已經與環球唱片簽約，他就私底下先告訴了我，跟我分享這份喜悅並說他要再繼續做音樂、繼續唱歌，我當下替他感到非常高興。剛掛掉電話後，我就很想為他寫一首歌慶祝一下。創作這首歌時，我是幻想自己投入他的角色，人生經歷了一些事，得到了一些經驗和體會，然後又想與人重新分享。經歷了人生一段時間，到了這個階段，應該要誠實面對自己。這首歌不單是在寫他，其實這首歌的題材很Universal，是每個人都適合，要真誠面對自己。」

至於錄音過程，Eason覺得這次錄音的過程是很特別的。因為Eason為安仔擔任Vocal Producer的角色，編曲找了Jerald 幫忙，因為這段時間一直與他合作。Jerald 之前沒有跟安仔合作過，所以特別希望可以擦出一些新火花。結果編曲出來其實是一個很簡約、很簡單的一個編曲，而正正是因為這首歌是在講心事，用最簡單的聲音去配襯是最適合的。在Vocal上的監製也是很特別，因為安仔是一位很會唱歌的歌手，Eason和Jerald今次想安仔拋開所有設定、面具、包裝，以最誠實去講這件心事，所以錄音不能錄太多次。雖然Eason與Jerald同為監製，不過二人分工非常清晰，Eason專注在安仔的情感傳達上，Jerald則著重在音樂上的設計與鋪排，以説話形式去呈現這首歌曲。

至於作詞人小克分享了一些看法：「兒童很直接表達情緒，笑便笑哭便哭；成年人卻因為各種原因把情緒抑壓，有些難過沒表露，也有些傷痛沒處理，釀成情緒問題，加上外在環境的影響，久而久之，變成一種倦怠，生活慢慢變得毫無意義。這首歌希望大家誠實地去尋找痛苦的根源，對鏡自問生活想怎麼過，最重要是，讓所有情緒找到出口，原諒世界，最後原諒自己。」

《與自己和解》MV故事圍繞每個人也面對着不同的問題、困難甚至壓力，但往往不太懂得面對，抑或會選擇逃避。MV概念希望從不同角色的年齡層面人物帶入，包括是小朋友(學業)、小丑(夢想)、西裝男(工作)、成年女士(病困)，每人也有內心的掙扎及抑壓。Andy 一開始是以第三身角度，身處在一個房間，靜待各人進入。這個房間四處空無一物，只是在中央有一張椅子及一塊鏡，幾位人物從一條旋轉樓梯走進這個房間中，這條旋轉樓梯代表了每個人走進內心世界的一條通道。各人坐下對著鏡子，開始嘗試面對自己的問題，而Andy從鏡後看著每人，如何從中對自己的抒發而得到解脫，重新踏出這個房間……其實Andy一早已走進自己的內心世界，只是一直未有勇氣，終於看著每人的離開，他最終也坐下面對，最後也走出了這房間。《與自己和解》MV將於10月6日晚上8時推出。

（即時娛樂）