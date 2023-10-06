《中年2》開始60強淘汰賽 劉威煌打頭陣口震震 王嘉明帶陳百強禮物上台 (17:11)

《中年好聲音2》即將播出60強淘汰賽，「光頭仔」王嘉明（左）帶着陳百強當年送給他的毛公仔上台獻唱歌曲《等》，打頭陣出場的劉威煌唱第一句已口震震。（大會提供 / 明報製圖）

無綫《中年好聲音2》將於周日晚（8日）播出新一集，進行60強淘汰賽，只有30位參賽者可以晉級下一回合。60強選手會輪流上台演唱，獲得5燈的可直接晉級，獲得0燈或1燈則直接被淘汰；至於獲得4燈、3燈和2燈的選手，則要迎接台下其中一名選手的挑戰；挑戰完畢後，較高分者將獲晉級機會，2個只能活1個。

今集出場的有不少唱得之人，包括首回合5燈選手劉威煌、李浩森、古淖文、譚輝智和陳俞霏。第一位出場是選唱《徹夜纏綿》的劉威煌，表現未獲伍仲衡滿意。伍仲衡坦言：「你超緊張，第一句就開始震。我唔撳燈，主要係想睇人PK你。」

上回獻唱《一見你就笑》的李浩森獻唱英文歌《Twist And Shout》，邊唱邊嗌大家一齊唱，甚有氣氛。伍仲衡大讚：「你唱得好有energy，我鍾意你唱歌，你有排玩呀！」熱愛音樂的浩森原來曾在追夢過程中遇波折：「爸爸係拉二胡嘅，可能咁我遺傳到佢音樂細胞。但爸爸過身之後，媽媽唔贊成我掂音樂，佢覺得爸爸當時其實可以醫到，但佢就偏偏要拉二胡，拉到好夜先返屋企，之後我想學咩音樂媽咪都唔畀。」浩森對音樂的堅持終得到媽媽支持：「依家佢就好支持我，仲問我點解咁耐都唔上電視。」

「光頭仔」王嘉明今集亦會登場，帶着陳百強當年送給他的毛公仔上台獻唱歌曲《等》，其間唱出不少假音。張佳添說︰「假音有就有，冇就冇，真音假不了，假音真不了。」

（即時娛樂）