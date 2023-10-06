《東張西望》否認植髮報道含商業利益 斥指控無理失實 (19:08)

無綫《東張西望》早前報道一名植髮失敗的苦主情况，指苦主花了數十萬元植髮，但最終導致頭皮受損及發炎而脫髮，雖獲全數退款，現在只可戴假髮。不過，節目片段播出後卻突然下架，主持林溥來（Patrick Sir）及朱凱婷後來更在節目中道歉及更正節目內容資料。

有報道指，有香港註冊西醫就相關節目內容去信無綫投訴，指《東張》刻意先找皮膚專科醫生講解植髮後遺症，質疑節目中的有關醫生未參與過植髮國際會議，亦非ISHRS、ABHRS、WFI、AAHRS會員；而節目中播放的內地植髮中心宣傳片段，片中病人實際上沒接受過節目中有關醫生介紹的自體毛囊移植（Hair Transplant），有誤導觀眾成分。該名西醫稱要提誹謗訴訟還同業一個公道，並要求電訊管理局介入，調查無綫是否製作假新聞節目，以贊助方式收取酬勞，為某些生髮中心賣廣告。

有植髮中心亦發表聲明指《東張》的有關節目內容將自體毛囊移植（Hair Transplant）與纖維絲頭骨膜植入（人工植髮 ）混淆誤導市民，指人工植髮植入的是合成纖維絲，非自體頭髮，不能被稱為植髮，與正統的植髮無關。節目中的事主受害於人工植髮，但受訪醫生卻建議脫髮嚴重的病人考慮人工植髮。該植髮中心強調他們有社會責任提醒曾收看該節目的本港及海外數百萬市民，不要受節目影響而進行人工植髮。該中心表示已去信知識產權署，查詢是否可循 《 版權條例 》 第39(1) 條獲豁免刊登原文，對節目內容作出更正，以免更多無辜市民受害。

《東張》製作組今日就事件回應︰「《東張西望》自2005年播映以來，緊貼追蹤探討大眾關心的時事、社會及民生問題，屢獲社會各界關注及好評。《東張西望》製作組在採訪過程中秉持公平、公正、為民請命的理念，致力尋求及呈現事實的真相。有關9月29日晚《東張西望》報道植髮相關事件上，節目確實出現了一些令人誤會的信息。因此《東張西望》製作組立刻採取下列補救措施：1. 節目《東張西望》相關植髮內容已全數下架；2. 在翌日《東張西望》節目中，主持人已正式進行了澄清和道歉；3. 目前階段，製作組正安排 “植髮專家” 訪談，以解釋 “傳統植髮” 和“人工植髮” 的區別，從而提供更多資訊予觀眾。相關報道的背景故事完全是以當時投訴人的情况為主，並非對某個界別的整體指控，亦並不存在任何商業利益衝突。對於有報道指《東張西望》製作虛假新聞節目，並以贊助方式接受報酬為某些植髮中心做宣傳，完全是無理、失實的指控。製作組對相關的抹黑行為深感遺憾。」

（即時娛樂）