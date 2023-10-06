游嘉欣入行4年半 從反社會交流分子 走上愛與人接觸道路 (22:25)

游嘉欣自言是「反社會交流分子」，不喜歡表達自己、不喜歡與人接觸，只跟熟朋友相處，能成為藝人是十分奇妙的事。（劉永銳攝 ／ 明報製圖）

游嘉欣在劇集《你好，我的大夫》中飾演慌慌張張的中醫師Hikaru，她自覺角色帶有自己的影子。近日傳戀上圈外有米男友的她，否認成功「出Pool」，直言至今仍未有拖拍。「4年半前讀大學一年級時入行，之後一直半工讀，生活圈子細。我曾經恨拍拖，但有些事勉強不來。可能不在乎時，就自然出現。雖然做這行認識很多異性朋友，但未必能結識到另一半，始終公還公、私還私，否則怕會多爭拗。」嘉欣透露擇偶條件，說她喜歡比自己高的雙眼皮男生。「希望對方儀容整齊、性格沉實、穩重、愛惜我。我需要有安全感，這都是女孩子的基本要求。」

嘉欣自言是「反社會交流分子」，不喜歡表達自己、不喜歡與人接觸，只跟熟朋友相處，能成為藝人十分奇妙。「拍《電競王》時，我曾放棄做幕前。當年演一段情境劇，我大叫『救命』20次也演得不好，被取笑了很久，有點氣餒，懷疑自己不適合這行。不過，接觸事物愈來愈多後，我學會享受與人交流互動，開始有信心，後來因演出的劇集《香港愛情故事》有口碑，對演戲就愈來愈有興趣。」

對於被睇好今年有望衝擊「飛躍進步女藝員獎」，嘉欣直言信心不大，最期待演技得到觀眾認同。「有人喜歡，我當然開心，希望繼續受歡迎。我曾因網上批評而哭，但又想令自己進步，現在要提高適應力和抗壓力，學習如何過濾，也提醒自己要做好本分。」

欲知專訪詳情，請留意明天（7日）明報娛樂版。

（即時娛樂）