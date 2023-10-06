我要瞓鬥｜最強陳若思胡美貽遭淘汰 曾比特錄影廠內開騷 (21:46)

「劏房情侶」的量仔、Island在昨晚一集《我要瞓鬥》中勝出，以金鉸剪剪走陳若思及胡美貽一組。（大會提供）

曾比特將在今晚（6日）播出的新一集《我要瞓鬥》中將錄影廠變成音樂會場地；最強一組陳若思及胡美貽（Nicole）在昨晚一集被淘汰。（大會提供 / 明報製圖）

無綫J2《我要瞓鬥》昨晚（5日）一集講到遊戲進行了24小時，5號牀「劏房情侶」的量仔、Island一組勝出，最強一組陳若思（Amber）與胡美貽（Nicole）最終難逃被金鉸剪剪走的命運。當主持宣布她們擁有最多共91000 Coins時，她們已知不妙，慌忙稱只是「氣氛組」及「我傻㗎」，惜為時已晚。Nicole目睹Amber被剪走手上氣球時，忍不住喊出來。她們執拾好牀位跟各人道別後，黯然離開錄影廠。

Amber事後受訪時直認早有準備︰「其實坐喺梳化時都諗，如果我哋冇機會剪人，就好大機會被人剪，因為我哋最高分，之前太張揚、太得戚，又大聲講嘢阻人休息乞人憎，被人剪我都覺得係抵死。」Nicole淚流滿臉，直言不捨。她說︰「完全冇諗過係自己，之前仲同佢哋（量仔、Island）有講有笑，討論點樣過關、幫佢哋打氣，點知轉個頭就剪咗我哋，我流眼淚係因為我嚇親、呆咗。」她覺得被剪是分數太高，自己玩法不算進取，原定勝出後將獎金與J2ers共享，可惜事與願違。「劏房情侶」直認Nicole一組是最強對手，進取玩法十分有威脅性。Island說︰「弱者有得反擊嘅時候，梗係反擊個大波士。」

今晚（6日）播出一集，錄影廠忽然變成「紅館」，曾比特即場舉行迷你音樂會，跳唱《初戀》及《跳舞街》，更與一班「瞓鬥師」握手，未知背後暗藏什麼陰謀。經過日以繼夜錄影，曾比特連環「蝦碌」，將「20分鐘」變成「2分鐘」、「多數服從少數」，被「瞓鬥師」糾正。

（即時娛樂）