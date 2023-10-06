Ben Sir孖七師傅主持HOY TV節目《東呃西騙》 否認抽水《東張西望》 (21:32)

歐陽偉豪（Ben Sir）、七仙羽（七師傅）首次合作，為HOY TV主持的新節目《東呃西騙》將於下周一（9日）首播。他們今天與有份參與節目的譚偉權、梁茵等出席記者會。七師傅透露會在其中一集個案的劇情中脫衣誘惑Ben Sir，而在另一集又會扮演販毒分子被警方鎖上手銬拘捕。她說︰「這個15集節目花近半年時間拍攝，我在欠缺休息、矇查查不清醒情况下應導演要求拍脫衣戲，不過我和Ben Sir是分開拍攝的。我們太專注，而且長時間拍攝很疲累，導演叫我們做什麼也答應，完全不懂反抗。」

七師傅透露家人曾被騙及損失數百萬︰「家人用幾百萬從外地購入金條，對方聲稱是真貨，附有編號證書。家人後來發現金條的含金量很低，自此怕了投資。」Ben Sir說他從未受騙︰「我只試過被銀行職員誤導購入投資項目，或借錢給友人後，對方沒還錢。」談到節目名稱與無綫《東張西望》近似，Ben Sir否認抽水︰「只是食花生，兩台各有各做，不怕混淆觀眾。」曾合作主持節目的林頴彤（Bella）今年8月涉公眾地方行為不檢被捕及落案起訴，Ben Sir稱沒留意，指案件已進入司法程序拒評論。他不覺得林頴彤脾氣差，指對方為人幾可愛，亦沒留意她是否突然滿身名牌。

梁茵離開無綫後曾任職日本餐廳侍應，近日已辭去餐廳工作，重新投入幕前演出。她說︰「每個人都會經歷低潮，我在疫情時做過多份工作，如飲食業、KOL和市場推廣。經濟環境差令某些公司拖我糧，合共逾5位數。我現在仍努力追討，如成功取回一半已開心。我暫時未簽約新公司，計劃多方面發展包括返內地工作。」

（即時娛樂）