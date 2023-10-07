MIRROR回港過百鏡粉接機 姜濤疲倦不適 盧瀚霆食足5餐嗌飽 (15:00)

在飛機上吃了5餐的Anson Lo搓搓肚子笑言「好飽」。（林祖傑攝）

男團MIRROR成軍5周年，上月尾分成兩批飛往澳洲拍攝新團綜，至昨晚（6日）一同回港，吸引大批鏡粉（粉絲暱稱）到機場接機，有粉絲更早在6日凌晨已在機場貴賓室門外等候，當中以隊中兩大人氣王姜濤及盧瀚霆（Anson Lo）的燈牌數量較多，機場亦派出多名保安人員到場維持秩序。

約晚上10時50分，正副隊長楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）先行步出機場貴賓室，然後是王智德（Alton）。Alton的後援會「Alton Wong International Fan Club」上月尾因Admin Team解散而停運，他被問到心情平復了沒有時說︰「心情？OK嘅，等佢哋安排啦啲嘢。（兄弟有冇安慰你？）我哋拍嘢冇時間諗咁多喇，再見喇，多謝大家！」

李駿傑（Jeremy）、柳應廷（Jer）及邱傲然（Tiger）隨後現身，Jer被問到今次拍團綜玩了什麼時說︰「冇瞓過覺咁滯。（玩咗啲乜？）遲啲你就知。」Tiger拍攝期間不時揮手及豎起手指公，但未受訪，只說「遲吓先答你」，之後又摸摸肚子表示「要返去喇」，隨即上車離開。邱士縉（Stanley）及陳瑞輝（Frankie）一同離開機場，兩人雖然兩度停低拍照，但看來有點心急回家。

呂爵安（Edan）與盧瀚霆（Anson Lo）接着一同現身，不斷向現場粉絲揮手。Edan輕拉Anson Lo企埋一齊讓傳媒拍照，並合十雙手表示「辛苦晒」；在飛機上吃了5餐的Anson Lo就搓搓肚子笑言「好飽」。上車前，Anson Lo走近神徒（粉絲暱稱）揮手及派心。陳卓賢（Ian）拿着一個黑色袋獨自步出，跟在場人士揮手後即上車。

姜濤壓軸出場，身穿連帽外套、戴住口罩的他拿出手機拍下現場情况。被問到是否很疲倦及不適時，姜濤點頭示意。他未回答在澳洲時跟哪位隊友同房，只豎起手指公，隨後上車離開。

（即時娛樂）