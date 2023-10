日本樂隊ONE OK ROCK的香港戶外演唱會,因颱風襲港而取消。(網上圖片)

日本搖滾樂隊ONE OK ROCK的《ONE OK ROCK Luxury Disease》亞洲巡迴演唱會,原定今日(7日)假中環海濱活動空間舉行,由於颱風小犬襲港,宣布取消。已經抵港準備開騷的ONE OK ROCK,在社交媒體留言「香港,我們愛你,希望能盡快回來!」

演唱會主辦方在社交媒體發文表示,為遵守臨時公眾娛樂場所牌照規定,當三號或以上強風信號懸掛,所有戶外演出必須取消。按現時天文台公布,預計三號強風信號將於今日大部分時間維持。故此原定10月7日於中環海濱活動空間舉行的ONE OK ROCK Luxury Disease亞洲巡演香港站將會取消。退票詳情容後公布。

