林家謙澳門騷今晚如期舉行 主辦︰高於3號風球才考慮取消 (18:29)

林家謙一連3場《L*underground SNEAK PEEK》澳門演唱會昨晚（6日）開鑼。一號風球下開騷，家謙獻唱歌曲《潛水》後笑言︰「趁颱風『小犬』未打到來，不如我哋先潛入水底避一避。」他在演唱會上唱出《某種老朋友》、《一人之境》、《特倫斯夢遊仙境》、《夏之風物詩》及《just carry on》等歌曲。

安歌時，家謙唱出《邊一個發明了ENCORE》。他說︰「唔知大家睇唔睇得出，呢個演唱會係一個遁地飛天嘅過程，遁地飛天嘅一個舞會。我哋每個人嘅人生都好似一架列車，出世之後由underground開始，遁地飛天咁流離係呢個世界度，經歷各式各樣高低。列車有時迷失，有時不知何處屬於自己棲身之地，學盧冠廷話齋︰『原來萬里是家。』讓我哋繼續出發，讓我哋同一時間繼續放下，係L*underground入面，任意妄為塑造自己高低軌跡，撇除唔想見嘅壞人，扭曲真相改春秋，現實中無法實現都可以發生，包括嚿年Summer Blue冇發生過嘅ENCORE。以下呢個環節，我唔知之後啲演唱會有冇㗎，畀大家點歌！」台下歌迷大叫不同歌名，家謙最後選唱歌曲《拼命無恙》。觀眾騷後未肯離開，家謙突然再次出場，令一些正在離開的歌迷衝回場館。家謙笑言︰「走咗就唔好返啦﹗」他最後與歌迷大合唱一曲《記得》，演唱會才真正結束。

香港天文台表示三號強風信號至少維持至明早6時，預計颱風「小犬」今晚及明日在香港以南150公里內掠過，天文台屆時會視乎情况評估是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號。香港和澳門鄰近，不少歌迷擔心家謙今晚及明晚的澳門個唱會受影響，主辦單位宣布今晚第2場演唱會如常舉行，如演出前颱風信號高於三號風球才考慮取消。大會同時宣布，如八號強風信號、紅或黑雨警告信號生效，演唱會將作出有關相應安排。

（即時娛樂）