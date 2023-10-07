AK新歌MV靚人靚景曬腹肌 遭陳卓賢激將法飆高音 (19:26)

江𤒹生（AK）推出新歌《Blue Monkey》，是他時隔3年再請來MIRROR隊友陳卓賢（Ian）為自己譜寫的作品。AK表示邀歌沒難度，但Ian用激將法要他飆高音。AK說︰「Ian好爽快就答應幫我寫歌，冇游說好耐。佢用激將法要我挑戰高音，因為佢咁啱喺最尾寫咗句好高音嘅嘢，我問佢係咪認真㗎？佢就話：『你咪試吓唱囉！』」

AK解釋歌名《Blue Monkey》的由來︰「我平時會睇一啲New Age嘢，其中有提及Blue Monkey，代表一個人要玩得開心啲。呢個係喺世界裏面嘅其中一個任務，有啲人會成日唔記得點樣去玩，我之前做嘢都係咁，太認真，唔識玩住去做，結果個人冇咁開心，亦做得冇咁好，最後慢慢發現，有啲嘢可以放鬆啲，輕鬆啲玩住去做，效果會更加好，同Oscar溝通之後，就有呢個歌詞內容嘅決定。」

《Blue Monkey》推出之前，AK因為要到紐約參與電影節，所以就有了在當地拍MV的念頭。他說︰「平時睇開外國MV都不外乎係Party、女伴，難得去到美國，當然好想拍到咁樣嘅MV，因為外國啲屋好大、景又靚，想做嘅效果就似外國氣氛多啲。」靚人靚景下，AK拍攝時特別輕鬆愉快，更不吝嗇展示八嚿腹肌。他說︰「今次真係有好多靚景，睇極都咁開心，外國地方大，就係因為地方大，唔知點樣選擇。」除了出現選擇困難，現場拍攝也遇上一些難度，除了因為要遵守當地拍攝規限外，駕車亦成了AK一大難題。他說：「因為我哋租咗架1964年Mustang古董車，揸係要好有技巧，如果唔係好易死火。」

（即時娛樂）