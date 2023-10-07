鄧小巧向網絡欺凌反擊 談追夢感受：音樂使我貧窮 (23:48)

鄧小巧於2009年參加TVB第一屆《超級巨聲》打入10強，但至2015年才正式出道，2019年首奪叱咤女歌手銀獎後，於2021年約滿離巢做獨立歌手。鄧小巧曾揚言「音樂使我貧窮」，2020年於加拿大邂逅外籍丈夫白先生，去年三月婚後，想過放棄音樂陪伴老公移居加拿大。終於她又返香港，在白先生鼓勵下重拾唱歌事業兼轉投英皇唱片，重新開始。小巧加盟英皇推出新歌《瀟灑》，接受商台《星光背後》主持梁泰來訪問，節目中剖白奪女歌手獎後感迷惘與離巢原因，更談及入行以來一直備受網絡欺凌的感受。

小巧回顧出道至今，最開心是新人階段，說：「是因為做到自己最想做的事！很多人以為我拿女歌手銀獎最開心，但其實那年我最不開心，直情是人生最低潮！」她指當時社會環境令團隊均陷入低潮，她一直依賴的人也變得沒方向，令她信心下降，促使她選擇約滿離開。

「商台給了我一個獎，不代表我就可以扶搖直上，我認為應該要比之前更努力同有更多計劃，但我當時睇唔到。做這行心理質素好重要，還感到無獎會更好些，因為我之後無做得更好，這就是主因。另外，也有其他因素，譬如我喜歡創作想多參與，而跟我一齊行的團隊不太同意，這亦是對我打擊很大。」

轉獨立歌手時，小巧曾發文自揭兩年來收入不足35萬，說「音樂使我貧窮」，她坦言收入少也是離巢因素之一。她說：「坦白講，平均萬五蚊一個月，在香港不算低，做這行就是要帶錢返工。」今年初小巧獲老公鼓勵回港，最初也是一心繼續獨立做音樂，怎料英皇主動聯絡上她，給予她信心、資源及創作自由度，促使她決定六月加盟。

小巧由公開戀情至結婚均承受不少網絡欺凌，對於婚後她曾於網上撰長文反擊，她說：「語言暴力由我入行開始已存在，我最唔舒服其實不是語言暴力，是有些人跟我說：『唔好理就得啦！』No！這不是我的錯！從前我不太為這些事發聲，是近年我看到有很多受害者遭受語言暴力，導致情緒問題或自殘。我提出討論，並不是因為我受傷害，我只想指出因為我們一直縱容語言暴力，語言暴力才會不斷出現。我講：『你唔使靚都可以幸福！』是希望受語言暴力的人不孤單，每個人的快樂方式根本不同，當你選擇你的快樂方式生活，而人家出來批評你，那不是你的錯！」

鄧小巧感謝老公為她犧牲來港定居，她指老公年逾50也甘願放棄加拿大原有的工作及生活，特意考健身教練牌轉行來港，陪她一起追夢。小巧分享老公意外地適應香港：「他真的很好！識講『早晨』、『唔該』，搭小巴都識嗌『有落』。」

（即時娛樂）