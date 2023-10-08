小犬｜炎明熹今晚尾場個唱 主辦單位宣布作出相應安排 (12:02)

炎明熹今晚能否如常舉行尾場演唱會，主辦單位稱要視乎天文台是否在指定時間改發三號風球而定。（劉永銳攝 / TMG Ig圖片 / 明報製圖）

受颱風「小犬」影響，天文台宣布將於今午（8日）12時40分發出八號熱帶氣旋警告信號，預料本港風勢將會增強。

炎明熹（Gigi）一連兩場《炎明熹Gi-FORCE演唱會》昨晚於九展Star Hall開鑼，主辦單位就今晚尾場作出相應安排，稱如今日下午4時前取消八號風球，今晚的演唱會將如常於晚上8時15分舉行；如下午6時前改發三號或以下風球，演唱會將延至晚上9時進行；如下午6時仍然懸掛八號或更高風球，今晚的演唱會將延期或安排退票。

主辦單位呼籲持票觀眾留意大會專頁的最新演出及門票安排公布。

（即時娛樂）