炎明熹開騷｜Gigi獻唱姜濤《Dear My Friend,》感觸落淚 (14:27)

炎明熹（Gigi）昨晚（7日）在三號強風信號下開騷，舉行其首場《炎明熹Gi-FORCE演唱會》。Gigi在演唱會上換上多款不同造型，又跳又唱，更在舞蹈員幫助下做出360度翻筋斗動作，贏得全場掌聲﹗不過，她自爆演出時有甩漏，身穿的裙子有部分甩了，幸現場觀眾沒看到。Gigi坦言︰「我一直對跳唱有興趣﹗跳舞真的很難，所以我很佩服跳唱歌手及跳舞老師。跟舞蹈老師及舞者們相處了幾天，他們對我很好，像哥哥姐姐般照顧我。我為這次演唱會準備了很多歌。導演問我喜歡聽什麼歌，我的歌單有1000首歌曲以上。」

Gigi昨晚除了自己的歌曲，還唱出不少別人的歌，包括MIRROR成員姜濤的《Dear My Friend,》、柳應廷的《Jonathan's Soliloquy》等。她獻唱《Dear My Friend,》時突然轉身落淚，其後哽咽着解釋︰「最初以為忍得到，但眼淚不聽話，怎樣唱這首歌都會哭。姜濤先生將這首歌送給他已離世的朋友，我就將這首歌送給愛惜我的朋友、陪伴我成長的粉絲，他們是我很大的動力。我說『送給曾經的自己』才忍不住眼淚。人長大了，從前的自己或許不見了，希望她會回來。我覺得她會回來，我會等她，希望可以再次遇見她﹗」

出道兩年，Gigi有感而發表示這段日子有很多愛惜自己的人在身邊。她透露︰「有粉絲送了我一支紫色咪，但它在總綵排的前一天壞了，多謝同事為我找來同型號的咪高峰；我的耳機也在總綵排時壞了，多謝唱歌老師請朋友找到。感恩身邊有一班天使﹗」她表示兩年來收到的粉絲信已放滿5個月餅罐，笑言如大家有天見到她流落街頭，肯定是因為家中堆滿粉絲信。Gigi讀出其中兩封粉絲信後說︰「這些信對我來說是很大的鼓勵。我不知道可以陪大家多久，所以會珍惜每一分時光，希望能成為值得大家喜歡的歌手。沒有大家的支持，就不會有今天的炎明熹﹗」

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（即時娛樂）