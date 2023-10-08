陳健安母校開騷勾起讀書回憶 馮允謙誤食蜜蜂冇晒胃口 (16:27)

馮允謙（Jay Fung）、陳健安（安仔）、梁釗峰、ANSONBEAN、雲浩影（Cloud）和樂隊Nowhere Boy等，日前（6日）於香港理工大學舉行《Groove Gala - MA Music School Tour 2023》首站演出。為配合校園主題，打頭陣跳唱3首快歌的ANSONBEAN打呔扮成壞學生現身。他笑言︰「咁啱我受咗傷貼咗膠布，更加應景。」釗峰緊接出場獻唱《愛情難以許可我們回到當初(1717)》及《已......(3235)》，又和安仔合唱《再不再見》，勾起大家對C AllStar的回憶。

安仔重返母校演出，剛巧獻唱的歌曲《仍然是那個少年》、《好好掛住》音樂班底賴映彤及Oscar都是理大校友，令他覺得特別有意義，亦勾起不少校園回憶。安仔說︰「我曾經喺呢間房Casting入Danso（舞蹈學會），最後冇入到，跳成點都唔特別講，總之依家專心唱歌，同埋好多歌唱比賽都喺理大發生。」

Jay Fung壓軸出場獻唱《入場人士注意》等歌曲，其間與台下粉絲握手及自拍，掀起高潮。他騷後透露早上吃的外賣附送一隻大蜜蜂，他感覺到口中有樣很鬆脆的東西，吐出來才發現是蜜蜂，胃口全失。他說︰「剛來到音樂會現場時本來很不開心，但同學仔給了我那麼多溫暖，令我唱得很開心﹗」

（即時娛樂）