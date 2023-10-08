吳若希遭兒子畫花名牌袋不心痛 視為無價寶絕不放售 (20:04)

吳若希（Jinny）日前在社交平台透露新買的名牌手袋被兒子Kylian畫花了，有指其照片中的手袋價值18萬元，令不少網民戥她肉痛。Jinny昨晚錄影《思家大戰》時稱未感肉痛︰「18萬是炒價，而我的手袋是以正價購入，沒那麼貴﹗而且，我的兒子是世上最最最最最勁的藝術家，他畫過的東西很值得我留戀。我本來不想抹那筆痕，最後還是抹去了七成。」

Jinny強調兒子只是不小心畫花了她的袋，絕非有心，因此只怪自己沒將袋放好。她說︰「不是人人也有這種藝術天分，我會好好培育兒子成為藝術家。我不介意他在我的手袋上繪畫，在我心目中是無價寶，即使有人出價100萬，我也不會賣。（老公送新手袋？）不期望，只盼沒太多意外發生。如他幫忙孩子做功課，我已很安慰。」同場的蔡潔讚Jinny很偉大，家有愛貓的她直言不會亂放家中物品。談到她早前為愛貓慶生令其千萬豪宅曝光，蔡潔說︰「我只是租客，希望未來擁有屬於自己的屋，目前仍要時間努力儲錢。」

傅嘉莉、陳星妤將在新劇《香港人在北京》周旋於洪永城之間，兩人笑洪永城好艷福。傅嘉莉的劇中角色性格男仔頭，因此拍攝時要化祼妝。她說︰「我化裸妝後，幕後也認不出我，很成功，很開心。（可擔心被批評走樣？）只要洪永城在身邊就不怕，我跟他如何比較都是靚，眼睛也比他的大！」

（即時娛樂）