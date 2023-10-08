羅密歐與祝英台｜視后江美儀坐陣 鄭子誠重操故業做奸角 (20:31)

無綫新劇《羅密歐與祝英台》除了陳茵媺、陳豪、周嘉洛、游嘉欣4位主角，也有不少實力演員參演，當中包括「視后」江美儀、鄭子誠、楊證樺等。江美儀在劇中飾演羅素（潘志文飾）的妻子杜拉，每次出場均散發超凡貴氣，表面溫文親切，其實暗藏復仇大計，為了目的更連最親的人也可利用。

鄭子誠「重操故業」做奸角，飾演祝英台（陳茵媺飾）的二叔祝仁義，表面上處處為祝家着想，實質背住祝英台等人進行驚天大陰謀。鄭子誠說他這次的角色好玩有發揮︰「今次角色奸嘅程度令我諗起初入行時，每套劇都奸到一面倒，好耐未試過呢種感覺。如果抽離番睇個角色，我都會幾憎自己。」早已脫離奸角行列的他今次再演壞人，鄭子誠直言因為《羅》劇監製陳維冠︰「佢當年憑《四個女仔三個BAR》令我跳離奸人行列做番好人，我好多謝佢，所以佢今次叫我做番『老本行』，我當然答應。」

楊證樺飾演身手了得的瘋狂槍手哥德，自言拍打戲冇難度的他為了劇中的高難度開槍及轉槍動作付出不少時間。楊證樺說︰「平時拍槍戲拎出嚟就射得，今次比較難啲，轉完槍仲要打，之後再轉槍同開槍。做完動作後轉槍再射槍指向某一個位兼要就埋鏡頭好困難，拍攝時做咗好多次，要各樣嘢好準先好睇，之後都接受咗好耐訓練。監製、導演同武術指導要求好高，每次要做到好完美先收貨。」

（即時娛樂）