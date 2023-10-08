龔嘉欣孖日籍緋聞男友做蛋糕生意有默契 目標全港有分店 (22:01)

33歲龔嘉欣入行15年，近年積極舖路轉戰做生意，早前與緋聞男友日籍蛋糕烘焙師松岡哲也投資餐廳及設計蛋糕，有望成為新一代「甜品女王」。嘉欣趁拍新劇《企業強人》時，向合演開咖啡店的陳豪及開餐廳的譚俊彥取生意經，她有意下一步開麵店及火鍋店。

龔嘉欣是甜品控，愛各類中西甜點，對蛋糕尤其鍾愛，幾乎每日都食，在工作壓力大及疲累時，甜品可令自己開心。她因緣際遇下認識餐飲集團老闆娘Karen，獲邀加盟及推出蛋糕系列，她有目標全港九新界都有分店，在地圖上逐點組成一個「掂」字！她親力親為從頭學起形容像實習生，感覺新鮮又好奇：「我未返過寫字樓工作，要靠各部門同事幫忙，慢慢觀察，學計數、人事管理和採購等，亦樂意聽意見。」

龔嘉欣想法多多，但現階段未敢講要建立自己的甜品王國，但她一直有夢想正式學廚藝，去外國修讀類似藍帶的廚藝課程，但要離開香港一段時間，她拍劇暫時走不開，希望日後有機會完成夢想。她亦有信心幕前演出及甜品生意可以同時兼顧。

談到與緋聞男友松岡哲也拍檔做甜品生意，未擔心因工作鬧意見而影響感情，她很尊重和信任對方的專業，事事有商有量。她曾表示打算40歲才考慮結婚，現在太忙未計劃人生大事，想等自己心理狀態準備好，才組織家庭和生小朋友，想做稱職盡責的太太和母親。

（即時娛樂）