許志安新歌發布會女粉絲帶兒子兩代支持 因剝牙悟出人生道理 (21:30)

許志安（安仔）去年加盟環球唱片，先後推出新歌《人與人之間》、《不枉》，及日前上架的新作品《與自己和解》。安仔昨日藉著新歌《與自己和解》面世時，在尖沙嘴舉行《ONGOING新歌發布會》，跟過百歌迷聚會。會上，安仔首先帶來4首別有意思的舊作《一千次日落》、《星河感覺》、《心靈相通》和《苦中作樂》，他表示今次不止是一個新歌發布會，更希望藉著一些自己和歌迷都喜歡的心水作品，為大家帶來美好回憶，像他在唱《星河感覺》時特別感動，現場歌迷被氣氛帶動，大叫「好掛住你呀，安仔」、「由細聽你大」、「幾時開演唱會呀」，更有歌迷帶著孩子一同來支持安仔。

在重溫回憶後，安仔一口氣唱出加盟環球後發表的新歌《人與人之間》、《不枉》及《與自己和解》，並跟大家分享自己的人生感受。說到新歌《與自己和解》時，他感慨稱每個人在面對人生起伏時，最好的面對方法，便是從中如何對自己了解更多。

安仔說：「以前我會為一些事情同工作特別搏命，但隨住人生愈沉澱，愈明白到有乜嘢事同人先係最重要。」他又提起一件往事：「十幾年前，我係一個騷上，因為唱錯一個音，之後匿係廁所幾個鐘唔肯出來，現在知道做人唔可以成日咁執著，要搵到方法去面對自己，先可以向前行，向前望。」

安仔透露原來他上台前，剛找牙醫脫去智慧齒，並得到啟發：「我本來打算喺發布會後先去剝牙，最後都係在演出前剝咗，以前自己好易有負面想法，譬如剝咗牙又會擔心會唔會面腫，不過由此就得到一個啟示，就係人生好多事其實係計劃唔到，應該好好去感受人生有乜嘢對自己先係最重要。」

跟大家傾訴心底話後，安仔唱出輕快舊作《日落旅館》，及曾在1993年歌迷會唱過的《雨後陽光》，全場粉絲隨即一同站起來大合唱，場面熱鬧。之後安仔叫大家坐下來，用心聽兩首深情金曲《心血》及《一丁點》，最後唱勵志作品《前程錦繡》，送給歌迷的祝福。大家依依不捨，安仔跟樂隊成員在工作人員帶領下，來個全場大合照。

（即時娛樂）