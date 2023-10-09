炎明熹為尾場個唱延期抱歉 相信上天安排：下次做得更好 (12:21)

炎明熹（Gigi）原定昨晚（8日）在九展Star Hall舉行尾場《炎明熹Gi-FORCE演唱會》，由於受颱風「小犬」影響，主辦單位昨晚宣布個唱將延期舉行，並呼籲持有昨晚尾場門票的觀眾，請保留完整門票，留意大會公布的演唱會後續安排事宜。

Gigi昨晚亦在社交平台聲音導航感謝大家支持，她說：「我係炎明熹，好想同第二場觀眾衷心講一聲非常抱歉，因為颱風關係，冇機會睇到我演出，我都知道好多朋友專登喺世界唔同地方，飛嚟香港睇我表演，令你哋失望我都好唔開心，因為我希望每一位朋友﹑每一位支持我咁耐朋友，都可以睇到我第一次表演。

喺噚（前）晚5 part表演，每一part我都印象深刻，首先就係大家畀我力量，其次好多謝樂隊嘅老師們及跳舞嘅老師們，畀到我一個咁好嘅諗法，然後好多謝噚（前）晚嘉賓大GiGi（梁詠琪），估唔到我前排唱咗GiGi嘅《我鍾意》及同Felix（林智樂）合唱嘅《短髮》，之後我有機會見到真人，非常榮幸亦都好開心。

最後我想講雖然今次演唱會有好多地方做得唔足夠，但我相信喺上天安排，畀我有更多時間準備好自己﹑裝備好自己，等我下次再開演唱會時，可以做得更加好，正如第一晚演出，我喺台上講過，雖然我唔知道我Fans陪我行幾耐同行幾遠，但我會承諾大家，會做一個你哋值得支持嘅歌手炎明熹。」

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（即時娛樂）