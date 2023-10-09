黃德斌操弗身形拍廣告 獲讚型過後生仔 四國之旅有頓悟 (16:00)

黃德斌獲合作無間的廣告商二度招手，邀請他續任「加強版重組流感疫苗」的代言人，早前德斌刻意加操，以最佳狀態埋位拍攝新一輯廣告。

德斌身形型依然弗到漏，更型過不少後生仔，尤其拍攝當日，他穿上型格西裝，再戴上拳套，應攝影師要求，做出連串出拳、閃避等拳手動作，德斌舉手投足不輸蝕新生代型男，德斌亦不諱言為今次拍攝，額外定點加操：「幸好一向都有操練開Body，今次主要練肩膊、胸肌，希望腰部望落唔會太粗，令整體身形更有線條！」

早前德斌應電視台邀請，伙拍王丹妮飛到日本四國，沿着古人拜祭寺廟的路線拍攝旅遊節目《四遊記》，在瀑布修行、溪澗上打坐等，體驗身心靈之旅，儘管每天拍攝時間由早到晚，但德斌有所領悟：「四周景物、建設，甚至乎廟宇裏面的體驗也好，會令你知道人是需要放鬆的！不一定是身體上面需要放鬆，可能是心入面需要放鬆，做到這一點，才能幫助我們健康。沒有健康，有財富都沒有用！」

拍旅遊特輯，很多時都離不開吃喝玩樂，偏偏找上德斌的，行程通常比較另類，他說：「外界會覺得我不是一個shopping的人，不如找我做一些另類節目，搵得我都預計我係可以應付到，像到沙漠拍的《極地狂奔》、還有到喜馬拉雅山拍《天與地》，加上拍攝過程都會安全，不會勉強做一些非常危險的事，即使去極地也會有很多設備和事前準備去配合的！」

（即時娛樂）