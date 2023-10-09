第八個嫌疑人｜林家棟撐導演李子俊 大鵬搏命演出險墮崖 (17:29)

由林家棟、大鵬主演的犯罪電影《第八個嫌疑人》，將於10月26日香港上映。除了兩地影帝之外，憑《孤注一擲》而人氣急升的孫陽，以及內地實力派演員張頌文、齊溪也有份演出。最新推出的兄弟版海報，以及製作特輯－「林家棟『執著狠人』特輯」已曝光，揭露更多電影創作內幕。

《第八個嫌疑人》改編內地建國以來最大武裝械劫案，電影原型案件橫跨21年，發展曲折離奇，導演李子俊透露開拍前，特地探行逃犯路線，他亦大讚戲中兩位影帝演出角色神髓，更揭露大鵬為電影減肥，拍攝期間險發生墮崖意外﹗

在製作特輯中，多位參演演員都大讚戲中飾演刑警王守月的家棟表現專業，編劇周汶儒特別難忘家棟拍攝時腳傷，但仍能堅持18小時拍攝，令人敬佩，而導演李子俊感恩獲對方多年來支持：「由我第一部執導作品《狂獸》家棟便好支持我，到《第八個嫌疑人》我第二部戲，由只得故事大綱開始，他就已經很支持我拍這部戲，拍攝過程亦給予我很多意見，沒有他的意見，不會構造到如此活生生，為查案鍥而不捨的角色王守月。」

飾演逃犯陳信文的大鵬，更憑戲中精湛演技獲金爵獎影帝，導演大讚大鵬非常搏命，可謂用生命在演出：「大鵬為角色不惜一切減肥﹑增肥，甚至跨年度去做，非常專業，他用了1個月減肥，配合角色做採石苦工，然後有幾次在山上拍攝他殺人場面，他暈了2次，差點跌落山，這種拼勁和搏命令我好欣賞。」

電影改編內地建國以來最大武裝械劫案，該案的原型是1995年，發生於廣州番禺的銀行械劫案，1名押運人員死亡，匪徒共劫走1500萬人民幣現金。案發後，5名在逃劫匪先後被捕，並被判處死刑。而背後的策劃者陳氏兄弟卻人間蒸發。新推出的兄弟版海報主角，就是戲中兩劫案主謀陳信文（大鵬飾）及堂弟陳欣年（孫陽飾），影帝級的大鵬和香港出身演員孫陽，將兩個角色還原該真實案件主犯陳恂敏及陳恩年，戲中陳信文計劃在家鄉清遠建築大橋，為此債台高築，決鋌而走險策劃劫案，最後卻要踏上逃亡之路，他先後輾轉去到福建、海南等地，甚至越境到鄰國做採石苦工，後來又定居雲南，改名換姓娶妻誕兒隱居。

導演就指案件最令他感興趣，就是兩位主謀的多年來的逃亡心態：「打劫之後5個同謀被拉去打靶，然後他們要背負著這種心態去逃亡，我好想知角色的想法，想知他21年點樣生活，究竟他如何隱瞞太太，去到最後又如何被林家棟飾演的警察影響而自首。其實我選擇這個案件主要目的，並非想拍主角打劫殺人，或者拍一齣動作片，而是我想知道這兩個主角逃亡經歷有多艱辛，他做了一件錯事，令他過去21年過得有多苦，箇中心態又如何。」

為了精確還原案件的真實面貌，不管是1995年的案件事發地，抑或嫌犯躲藏多年的雲南省瑞麗市，導演開拍前就跟編劇周汶儒特地走訪當地搜集資料，更親身走過當年嫌犯行過，位於瑞麗附近中緬邊界的逃亡路線。

他說：「我們去了他們逃亡地方兩個星期，走訪他工作店舖，他的親人仍於當地生活，而他舖頭旁邊有間麵檔，我們想著他來過這裏幾多次，而目的就是想要探究他背負著這樣逃亡情緒，每日入到自己去舖頭，走過這裏的路，隱藏自己身分心態是如何。他究竟是想過平淡生活抑或怎樣，由建築公司大老闆到變做揼石仔苦工，到改名換姓在此處隱居，我們不停想像這21年的他如何生活。」

（即時娛樂）