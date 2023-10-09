Eason全新專輯粉絲瘋搶 花逾4小時簽碟 感觸眼泛淚光 (18:03)

睽違5年再推出專輯的陳奕迅（Eason），早前公布新專輯《CHIN UP!》即將面世，並於10月6日中午12時供歌迷網上預購新碟，惹粉絲們瘋狂搶購，開賣首15分鐘網站已顯示需輪候1小時，才能進入購買頁面，高峰時更達8000人輪候。

今次預購群情洶湧，事關限量預購可報名參加預購活動，有機會親身到澳門參與10月23日「Eason陳奕迅《CHIN UP!》新碟發佈會」，出席活動更可獲得陳奕迅親筆簽名唱片，重陽節假期能「與臣會面」機會難得，故首批限量預購專輯及報名參與發布會名額火速爆滿。

日前Eason趁有時間，在公司抽空預先把過千張唱片簽好，但見影片之中，Eason如躲在一面大牆後開工，歷時4小時15分鐘，才把所有唱片簽好，Eason更於最後一張的簽名下，畫了一個心心印記，抽到這張限量中之限量簽名的歌迷，相信會非常開心。

簽碟期間Eason表示，他也忘記自己有幾多年沒有做過簽名會，上次出碟是2018年，當時也會簽唱片給朋友留念，而簽名會就很久沒做過，記得很多年前他試過於簽名會中，簽到連電話號碼也寫在唱片上，令工作人員反問他是什麼東西。

簽碟期間，他看著自己2023年生產出來的BB（指新專輯），突然間邊簽邊眼紅紅，最後更低頭抹淚，問他是否簽得累到喊？Eason說：「真係喊咗少少，一時感觸囉，諗到張專輯係好多人好用心去做嘅心血，不止我一個人，係大家努力成果，又見到同事好似工廠工人咁，不停喺度幫我簽完包裝番隻碟，辛苦大家。」

是次整張專輯，8首歌曲均由林家謙作曲，編曲部份則由李榮浩、林家謙操刀，同時邀請到多位各有風格的填詞人，譜寫8首盛載不同人生故事、心境的作品。至於《CHIN UP!》專輯設計，則由由香港「Figure教父」兼著名藝術家Michael Lau 一手包辦。