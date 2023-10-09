黃妍東京舉行專輯展覽作結 感覺夢幻 遇日本粉絲互相交流感受深 (23:31)

黃妍在東京舉行日本站展覽，不少Fans越洋追星外，亦有不諳中文的日本粉絲撐場，令Cath十分感動。（大會提供）

唱作女歌手黃妍（Cath）耗時近2年製作的最新專輯《4891》，以村上春樹《1Q84》作延伸創作，除了推出專輯外，歌曲推出期間透過舉辦不同活動，讓樂迷更容易掌握、理解這次Cath的文學之旅。

推出專輯後Cath更舉行了相關展覽，為專輯作結，繼7、8月在香港一間書店舉行香港站，早前Cath在東京舉行日本站展覽，不少Fans越洋追星外，亦有不諳中文的日本粉絲撐場，令Cath十分感動。

Cath本身是村上春樹迷，今次帶同自己專輯《4891》到日本舉行展覽外，她亦特別在日本展覽場地舉行迷你音樂會，同時又化身導遊帶Fans到MV拍攝場地作導賞Mini Tour，整趟旅程十分夢幻，Cath道：「《4891》係基於村上春樹《1Q84》衍生出嚟，《哀傷的作者》MV亦揀選咗小說入面一啲地標拍攝，當初我哋成個團隊好黐線，會諗如果最後一站可以去到東京作結，成件事就好圓滿，冇諗過成個團隊朝住呢個方向，好努力策劃全部嘢，最後成真，感覺好夢幻。」

不單只Cath好瘋狂，就連Fans亦十分癲，不少Fans追星到日本，Cath也始料不及，她說：「Fans要請假、買機票自己飛去東京睇展覽、睇音樂會，參加Mini Tour，都曾一度懷疑會唔會真係有人去呢？見到好多人報名已經好神奇，報名後真係出現係好感動。」

Cath特別提到Mini Tour的點滴：「嗰日中秋節，喺三軒茶屋車站前見到香港平日會見到嗰啲臉孔，覺得好神奇。」連同Fans及工作人員，接近30人團隊浩浩蕩蕩在日本街頭遊走，遊覽《1Q84》中場景如首都高速3號澀谷線路段（國道246號）、世田谷區子の神公園、三軒茶屋車站等，聽著Cath與MV導演Pazu分享這次Project的幕後故事，Cath一度擔心太多人會好嘈，又或者阻礙其他途人，幸好Fans都好乖，令Cath放鬆心情，一盡導遊責任，詳盡解說。

除了Mini Tour，當然還有今次東京之旅的主打——黃妍《4891》展覽。在展覽現場，除了擺放了香港展品外，亦有日本插畫師們的畫作，而展覽其中一日Cath更舉行了迷你音樂會，除了獻唱碟中全部作品外，Cath還唱出宇多田光《First Love》與Official鬍子男dism《Pretender》製作成的Medley。

當日除了香港Fans外，亦有移居當地的香港人，以及日本Fans到場。日本Fans的出現，令Cath十分驚訝，她說：「真係有完全唔識中文嘅日本Fans，喺騷前等咗個幾鐘，其中有位Fans等到最後完埋個騷影相，冇諗過佢會拎住《九道痕跡》隻碟嚟畀我簽名，仲交流咗一陣有關呢隻碟嘅嘢，好開心！文化呢樣嘢係不分國籍，不分界限，當我哋好專注做呢件事，大家可以感受到，我哋做呢個Project嘅初衷係可以感染到其他人。」

（即時娛樂）