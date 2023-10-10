香港人在北京｜ 單文柔驚喜客串 陳展鵬撐老婆拍劇：佢係我小Fans (15:02)

被挑選為苦主聯盟代表的展鵬和Jinny，接受《慌張西望》訪問，兩人因怕被認出、不但要求節目組為他們打格仔和做聲音處理，更自行變聲作「三重保險」，場面爆笑。（大會提供）

昨晚第一集上演一場爆笑色誘戲，以性感睡衣上陣的Jinny，搔首弄姿色誘展鵬，惟不解風情的展鵬以學習普通話及疲倦為由，拒絕Jinny。（大會提供）

由陳展鵬、洪永城、吳若希、蔡潔、戴祖儀、傅嘉莉、吳業坤和陳星妤等合演的無綫劇《香港人在北京》昨晚（9日）首播，第一集最大彩蛋是展鵬太太單文柔（Phoebe）客串演出！

劇情講述徐港仁（陳展鵬飾）和太太鄺海倫（吳若希飾）誤墮投資騙案，身家損失慘重，該老千正是由Phoebe飾演，今次更是Phoebe首度與老公合作拍劇，雖然2人在劇中未有同框，但Phoebe隔空搵老公笨的劇情，爆笑又驚喜！

展鵬受訪時笑言：「今次係想畀個驚喜大家，Phoebe選完港姐之後，就畀我私有化咗，佢其實一直想拍劇，亦都係我嘅小fans，好希望可以同我合作。」談到兩公婆未能同框，展鵬坦言老婆有點失望，身為愛妻號的他不忘搞笑慰妻：「主要係我驚佢啲戲太好，會搶咗我啲戲！」

問到太太拍攝前，有否向他取經？展鵬說：「都係得一場戲，同埋幾句對白，叫佢最緊要Enjoy個過程、淡定同熟讀劇本，知道場戲要做啲咩就OK。」展鵬表示絕對支持太太幕前演出：「一直希望身邊嘅人，做到令自己開心嘅嘢，唔好太多拘束，𠵱家小朋友開始讀書，佢可以放多啲時間畀自己，做多啲自己想做嘅嘢。」除了Phoebe外，何依婷亦在首集客串新聞之花報新聞，雖然只是閃現兩個場口，但已成功吸引網友眼球。

昨晚另一爆笑口場，是被挑選為苦主聯盟代表的展鵬和Jinny，接受《慌張西望》訪問，兩人因怕被認出、不但要求節目組為他們打格仔和做聲音處理，更自行變聲作「三重保險」，場面爆笑。談到相關場口，Jinny受訪時笑言：「呢場戲我哋睇劇本時，已經忍唔住笑，我哋拍嘅時候唔係諗點樣搞笑，而係諗用咩聲線去演呢場戲，有諗過要唔要扮某啲人把聲，最後我哋就揀咗用鴨仔聲。」

首度合作便默契十足的兩人，昨日還上演一場爆笑色誘戲，以性感睡衣上陣的Jinny，搔首弄姿色誘展鵬，惟不解風情的展鵬以學習普通話及疲倦為由，拒絕Jinny之餘還為她披上外套。

（即時娛樂）