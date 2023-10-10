Fans辦驚喜派對 賀泳兒41歲生日 播叱咤得奬片 壽星女爆喊 (15:38)

去到簽名及合照時間，有Fans帶了Vincy出道至今所推出專輯，鋪在枱上給Vincy簽名，場面壯觀，就連Vincy也嚷着要拍照。（大會提供）

下星期一（16日）是泳兒（Vincy）41歲生日，由於生日要出埠工作，一眾粉絲提早為偶像慶祝生日。Vincy到場前眾Fans悉心佈置場地，除了貼滿Vincy海報，場內更砌了氣球打卡位，極有心思。當Vincy一踏入場地，Fans隨即歡呼並送上生日祝福。

生日會上，Vincy跟Fans玩遊戲，第一個遊戲在枱上先放好30件物品，然後用布蓋着，當一揭開布時，眾人只有1分鐘時間觀看枱上物件，並用3分鐘時間以紙筆寫下枱上物件，答對最多的10位Fans，將會分成兩隊，直接進入第2個遊戲。

第2個「收買佬」遊戲是司儀讀出所需物件及數量，參賽者需鬥快於現場收集所需物品，最快及正確為之勝出。一眾fans玩得十分投入，期間就連壽星女Vincy亦忍不住走到台下幫忙兩隊收集物件。

除了玩遊戲，Fans又送上兩個蛋糕及香檳，其中一個蛋糕寫有「為美好泳兒呼叫 粉絲於出Function時必須呼叫」，Vincy看到後感滿意。切完蛋糕及大合照後，Fans有神秘驚喜送給Vincy，原來他們將Vincy由出道至去年歌曲、廣告、獲獎等片段剪輯成短片，並於大屏幕播放，看到自己初出道時所拍的廣告，Vincy忍不住大笑；當短片播到她較早前的演唱會，唱完《感應》後說的一番話，提到自己試過失聲、爛面、身體出現不同狀况時，Vincy失守眼濕濕，更邊抹眼淚邊說：「搞喊我呀。」

看到自己於年初舉行的「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」獲得女歌手銀獎爆喊片段時，Vincy破涕為笑：「嘩！好樣衰呀！哈哈。」短片播放完，Vincy說：「剪得咁好嘅，搞到我喊晒。剪得好好呀，多謝你哋呀，咁有心。」去到簽名及合照時間，其中一位Fans帶了Vincy出道至今所推出專輯，鋪在枱上給Vincy簽名，場面壯觀，就連Vincy也忍不住說要拍照呢﹗

（即時娛樂）