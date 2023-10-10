唐鶴德親身見證「繼續寵愛・張國榮紀念展」圓滿閉幕  (17:29)

為紀念一代巨星張國榮（哥哥）逝世20周年，自今年3月29日起，於香港文化博物館舉行的「繼續寵愛・張國榮紀念展」，在康樂及文化事務署副署長（文化）譚美兒女士、香港文化博物館總館長林國輝先生、紀念展客席策展人之一的陳淑芬女士、以及唐鶴德先生（唐唐）見證下，昨晚（9日）6時正，完成為期逾半年展期，吸引逾37萬市民和旅客入場參觀。

昨午12時前改掛3號風球，不少市民和旅客冒風雨，把握最後機會觀賞紀念展，這些「哥」迷也得到印上「哥哥」親筆手稿明信片作為留念。陳淑芬表示哥哥離世20年，仍有很多「哥」迷懷念他，她覺得很感動，而今次紀念展其中一個目的，盼把「哥」迷聚在一起，讓大家透過展館內展品及影像，重溫張國榮的風采，她說：「看到大家對『哥哥』的愛和思念，唐鶴德先生也在今（昨）天，親臨香港文化博物館和『哥』迷見面。」

當唐唐出現在展廳入口時，現場觀眾發出歡呼聲，及後他在陳太陪伴下，欣賞館內所有展品，他對現場「哥」迷合照或簽名也有求必應，他多謝大家對哥哥的愛及祝大家身體健康，「哥」迷也同樣向他送上祝福，並笑著向他反映，要找更大場地舉辦下一次的張國榮紀念展，到閉館一刻，陳太和唐先生及現場「哥」迷感不捨。

陳太感謝唐唐借出多件張國榮珍藏品，作為今次紀念展展出之用，令到展覽更具質量和有意義；她同時感謝另外兩位客席策展人張叔平先生和夏永康先生，兩位美術大師把紀念展的美學水平提升至最高層次，令到每位參觀人士也讚不絕口。

（即時娛樂）