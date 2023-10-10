鄭容和11月襲港 舉行首個戶外騷會 籲粉絲留意舞台隱藏信息 (16:55)

鄭容和非常重視是次演唱會，亦為此表演加強排練。（大會提供）

鄭容和將於11月22日在西九龍文化區安盛x竹翠公園舉行首個戶外個人演唱會。（大會提供）

韓國樂隊CNBLUE主音鄭容和7月在香港舉行個唱反應熱烈，很多Fans表示未能買飛支持，有見及此，鄭容和將於11月22日在西九龍文化區，舉行《2023 JUNG YONG HWA LIVE 'YOUR CITY' IN HONG KONG》首個戶外個人演唱會，門票於10月18日早上公開發售。

今次演唱會將以全新主題YOUR CITY為中心，亦是鄭容和首次戶外音樂會，在海外掀起極大迴響，部分海外歌迷計劃來港睇騷。今次演唱會以歌單傳達信息，將城市與鄭容和連結，使樂迷猶如在電影中感受起承轉合感覺。

鄭容和非常重視是次演唱會，亦為此表演加強排練：「今次Your City演唱會中，我希望觀眾有睇緊音樂劇或電影嘅感覺，透過音樂同燈光，令大家體現舞台空間感，希望演出後樂迷腦海中會覺得『好像在看一部都市感性電影』，戶外演唱會應該可以更近距離同大家見面，加上今次舞台效果好厲害，仲會有煙火效果，相信會令大家更投入。」

鄭容和叫粉絲屆時要留意舞台隱藏信息，他表示今次演唱會玩味十足：「今次Your City演唱會中，喺影片、音樂、舞蹈員、樂隊、甚至我嘅歌衫中，都隱藏多種要素，每個入場嘅Fans理解每首歌、每段歌詞都會有唔同感覺同信息。」

演唱會亦發售香港站獨家限量官方紀念品，同時亦有多項專屬粉絲福利，包括簽名海報，綵排觀賞Sound Check Rehearsal，歡送Goodbye Session及官方限定發光手帶等。

（即時娛樂）