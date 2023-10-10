我要瞓鬥｜泰臣充當心靈導師 教「瞓鬥師」釋放壓力 方紹聰兩度落淚 (18:12)

J2節目《我要瞓鬥》本周進入淘汰階段，昨晚（9日）有3隊出局。明晚（11日）素人及藝人組經歷42小時「瞓鬥」，生理及心理俱疲，泰臣出場為各人充當心靈導師，教導各人模仿漁翁撒網，同時將心聲叫出來，抒發情緒。最先上場的是陳建文（文叔），他在節目中經常被方紹聰（奶仔）責難，但他拋漁網後大叫「奶仔多謝你」，在場各人大讚「好有愛」、「好感動」，連帶身旁奶仔亦眼有淚光。

文叔跟奶仔受訪時，講到參加《我要瞓鬥》的緣起，文叔受奶仔邀請，他說︰「第二個叫我未必會，呢個叫就要參加。」文叔和奶仔相識10多年，欣賞對方優點是直接爽快，每次自己「雲遊」，都靠對方拉回正軌︰「佢會叫你注意下，畀到力量人哋。」而奶仔自爆是第二趟被文叔整喊，他靦腆說︰「有次因為拍劇鬧文叔，事後諗番覺得好Mean，鬧咗個師兄，但佢又好似冇怪過我，仲對我好好。就由嗰刻對佢好。」

泰臣亦誘導兩組素人情侶盡訴心中情，且增進彼此間感情。「自信MAX Couple」的安仔本身為木工導師，直言做創作壓力極大，性情中人的安仔眼濕濕說︰「三十而立，好想搵定一樣嘢，但未得，佢要陪我捱。」身旁的姵如亦聽到眼濕濕。

姵如直言望贏到獎金，讓安仔的工場可以繼續運作，她笑言︰「無諗過一個瞓覺節目去到咁deep，探索我哋內心，甚至幫助到我哋更認識另一半。」安仔認同節目安排有心思，循序漸進打入參賽者內心深處，最重要是釋放自己的情緒︰「之前好驚被淘汰、失敗呀，嗌完個人放鬆咗好多，就算而家淘汰都好，睇化咗，已經無乜所謂。」

（即時娛樂）