Lolly Talk下月底開騷 邀COLLAR擔任嘉賓？ Yanny阿蛋為周國賢平反 (18:58)

《未來音樂祭2023》周國賢與Lolly Talk合作演出後，眾成員個別跟周國賢合照留念，Yanny（左圖）與阿蛋被他攬住，令網民肉緊叫：「放開個女仔！」。（網上圖片 /明報製圖）

Lolly Talk的8位成員，左起：陳紀澄（Tania）、黃敏蕎（阿妹）、劉綺婷（Yanny）、鄭芷淇（Elka）、郭曉妍（Ah Yo）、吳倩怡（Sinnie）、黃詠霖（阿蛋）及曾美欣（MeiMei）。（林祖傑攝）

女團Lolly Talk的8位成員今天（10日）舉行首個演唱會《Lolly Talk Little Things Concert 2023》發布會，吸引大批粉絲「波板糖」支持，在台上成員各自分享準備首次開騷感受時，成員郭曉妍（Ah Yo）感觸落淚，眾人除宣布演唱會將於11月底舉行，更首唱新團歌《二人限定故事》，曾美欣（MeiMei）稱成員們積極收身，希望可以讓大家看到靚身形。陳紀澄（Tania）出席完活動後，便趕返大學考試，她表示準備演唱會不會影響學業。

對於被指搶先同是從《全民造星IV》 出道的COLLAR舉行首個演唱會，問Lolly Talk是否吐氣揚眉？成員表示只覺得得到機會，終於踏上屬於Lolly Talk舞台，更直言沒想過那麼快可以開到演唱會，她們強調與COLLAR是朋友，大家按自己步伐，沒刻意比較時間上的快慢，雙方一直互相支持。

前幾天趁鄭芷淇（Elka）、黃敏蕎（阿妹）及黃詠霖（阿蛋）生日，前成員許軼（Day）亦出來慶祝，劉綺婷（Yanny）說：「我平時都有相約Winka（陳泳伽）出來玩，因為我們是中學同學，不過開騷還未告訴她。」她們透露演唱會會邀請表演嘉賓，問是否邀請COLLAR？她們大賣關子。

早前Yanny及阿蛋被指與周國賢合照，疑被熊抱兼壓胸，周國賢被網民轟似「猥瑣大叔」，Yanny及阿蛋為周國賢平反，強調對方絕對沒有碰到他們私人部位，她們說：「好安全，完全碰不到，沒事，他是我們工作路上很重要伙伴。」

（即時娛樂）