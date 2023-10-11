《大夫》吳偉豪半裸曬肌拍牀戲 陳嘉慧婚前「最後一吻」率先睇 (12:14)

為氹絲絲（Erica飾），遠志（吳偉豪飾）使盡渾身解數，最終力挽狂瀾並與絲絲甜蜜擁吻，是次更是Erica結婚前最後的熒幕之吻。（大會提供）

無綫劇《你好，我的大夫》今周播出結局篇。昨晚（10日）劇情亮點落在吳偉豪（Ricco）身上，劇情講述歡喜冤家路遠志（吳偉豪飾）及袁絲絲（陳嘉慧Erica飾），一個因要繼承爺爺嫲嫲的路林醫館壓力爆煲、一個因被同期的「糖EC」（游嘉欣飾）比下去大感冇癮，失意的2人借酒澆愁後意外同牀；雖未有發生關係，絲絲被赤裸上身的遠志嚇了一跳，鬧爆遠志之餘，更大力踢對方要害。

據知「遠絲CP」後續發展繼續一波多折，遠志因說錯一句話，激嬲絲絲慘食巴掌，之後遠志重複犯錯與糖EC酒後同牀，遭絲絲人贓並獲，2人關係勢成水火。為冧回絲絲，遠志使盡渾身解數，最終力挽狂瀾與絲絲甜蜜擁吻，是次更是Erica結婚封盤前，最後的熒幕之吻。

被封為「喜感擔當」的Ricco，無論是昨晚的同牀戲，或是之後的親吻場口均半裸上陣，腹肌若隱若現，胸部線條相當搶焦。Ricco受訪時坦言有為場口抽空做運動：「我就覺得唔弗，但嗰段時間係有keep，因為開工唔算好密，都會keep住做運動，最鍾意打波同滑浪，反而冇特別做gym操大隻，因為我覺得個劇情話路遠志壓力大，瘦削啲反而啱番個劇情。」

談到與Erica的親密場口，Ricco指由於開拍前已有心理準備，故拍攝時沒有特別尷尬，反而集中與Erica商討如何令場口更精彩：「我鍾意加加減減，唔知出嚟大家睇唔睇得出有啲咩係我設計落去，呢個真係要考觀眾眼力。」

（即時娛樂）