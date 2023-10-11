陳展鵬用「尿袋」被誤會腎虧 55歲盧慶輝霸氣登場孖視帝鬥戲 (12:34)

事緣之前港文因飲醉酒，助手Funny（傅嘉莉Kelly飾）孭他返回工作室，一直暗戀港文的Funny意亂情迷下，惜了港文一啖。（大會提供）

對於當年自己因交通意外入院、港仁取代他僥倖上位一事，一直耿耿於懷，故刻意將港仁「明升暗降」，並以強總身分，向港仁拋下不可能任務，將廢棄工廠改造成文創園。（大會提供）

由陳展鵬、洪永城、吳若希、蔡潔、戴祖儀、傅嘉莉、吳業坤和陳星妤等合演的《香港人在北京》，昨晚（10日）播出第2集，視帝陳展鵬繼續展示喜劇細胞！劇情講述港仁（陳展鵬飾）和太太鄺海倫（吳若希Jinny飾）正式到北京生活，「升呢」北京分公司CEO的港仁與下屬因語言和文化差異，鬧出不少笑話，港仁吩咐秘書為他安排生活用品，其中一樣物品是「尿袋」（移動電源），豈料秘書誤會他想要「真‧尿袋」，港仁被瘋傳腎虧，對此港仁沒有動氣，還以爆笑港普化解與下屬之間的藩籬。

至於暫時過著闊太生活的海倫，則參加Local Tour打發時間，當其他團友紛紛感嘆四合院充滿文化氣息，惟海倫卻感受到金錢的味道：「四合院非常值得投資，它的回報率非常高！」盡顯市儈一面！

而曾在經典劇《真情》演出「立生」一角而入屋的盧慶輝，昨晚一集霸氣登場！原來港仁只是傀儡CEO，在他之上還有更高級的大中華CEO丁志強（盧慶輝飾），志強更是港仁昔日宿敵！志強除一直看不起港仁靠小聰明上位，對於當年自己因交通意外入院、港仁取代他僥倖上位一事，一直耿耿於懷，故刻意將港仁「明升暗降」，並以強總身分，向港仁拋下不可能任務，將廢棄工廠改造成文創園，一句：「搞得掂留低，搞唔掂就執包袱返香港」霸氣盡現！

談到與盧慶輝（Marco）鬥戲，展鵬透露今次是2人首次合作：「同Marco都好耐冇見面，佢仲係好弗，今次佢做我上司，佢所有嘢都拿捏得好，同佢演戲好有火花！」並大賣關子謂：「劇集嘅Ending我相信觀眾唔會估到！」

另邊廂港文（洪永城飾）北上真相同時揭盅！事緣之前港文因飲醉酒，助手Funny（傅嘉莉Kelly飾）孭他返回工作室，一直暗戀港文的Funny意亂情迷下，惜了港文一啖！港文之後透過CCTV得悉事件始末，一直當Funny兄弟的他，不知道如何面對，才借意去北京探望哥哥「走佬」避Funny。

（即時娛樂）