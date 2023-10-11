江美儀自揭打Golf陰影 搞到成面血 面上仍留疤 (13:29)

旅遊節目《約埋班Friend遊香港》今晚（11日）播映最後一集，節目由江美儀、滕麗名（阿滕）、 麥長青（麥包）和陳浚霆擔任主持。

今晚播出的最後一集，4位主持首站去到灣仔海濱長廊，坐「鴨仔船」遊維港，之後陳浚霆帶江美儀和麥包，去到荔枝角一個商場玩室內高爾夫球，美儀自爆出事經歷：「我以前都打過，但受過傷之後就冇再掂過！」

美儀指面上傷疤說：「有一次喺澳洲參觀高爾夫球場，當時有個6呎高嘅外國人，用最大嘅球杆打緊，佢打唔中個波，但打中咗下面舊木方，之後支杆個頭向後飛，我架車啱啱駛過就打咗落我塊面度，成塊面都係血！」美儀又指同場的媽媽嚇得不知所措，而她出事後開口第一句就是：「我有冇毀容？」幸好最後沒有大礙，美儀坦言：「𠵱家仲有少少黑印喺度，我做咗好多次Laser㗎喇！」

麥包之後孖滕麗名搭纜車上山頂，2人望維港靚景趁機各自大讚另一半。麥包談到與太太拍拖8個月便結婚，他說：「我識咗佢3年，當時大家嘅外表，唔係大家想要嗰啲，我鍾意眼大大、短頭髮，但相識咗幾年之後，發現佢內在美、性格都係我想要嗰種。」更大拋愛情經：「永遠都係要等待先有最好嘅果實！」與老公愛得甜蜜的滕麗名，則分享夫妻相處之道說：「鬧交唔會過夜，第二朝起身就要惜惜㗎喇！」

節目尾聲，4位主持大玩遊戲互選最Mean、最麻煩、最長氣之人，陳浚霆大膽直指美儀最Mean！最後4人BBQ圍爐談及《街市遊樂團》起源，美儀自爆當初自己其實沒有份做主持

（即時娛樂）