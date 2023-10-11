5歲Lucy發生家居意外 額頭腫起現血痕 實木櫃邊被撞凹 (17:38)

李璨琛和太太梁志瑩（Sophia）的5歲大女元元（Lucy），日前在家中發生意外，在家跑時不慎額頭撞向實木櫃邊，額頭即時腫起兼出現了一條長血痕，木櫃邊亦竟然被Lucy撞凹了。Sophia在Ig分享女兒意外後的照片，留言︰「小犬8號風球當日，李元元喺屋企上演一幕衝力射頭，成個人飛彈埋個名貴實木餐邊櫃，頭殼經過測試夠堅硬竟然畀佢撞凹咗個櫃。我老公同我講佢撞凹咗個櫃，我當佢講笑，然後佢好認真咁同我講佢認真。I was like😂，未睇個女傷勢實在係忍唔住笑到震住出廳看過究竟，feel到我老公好似係有一刻嬲我仲喺度笑。我知道我唔應該笑，但心裏不停諗我個女個頭真係有咁硬竟然可以撞凹個櫃？個鐵頭冇爆其實真係好好彩﹗李元元，出年東華表演一定要預埋你，衝力射頭，貼塊膠布佢即刻覺得自己係冇事嘅。」

不少網民留言追問Sophia可有帶女兒看醫生、照X光作詳細檢查。Sophia在Ig限時動態公開Lucy當晚受傷後一臉得戚的照片，留言︰「呢個得戚樣其實都係撞頭當晚，大家唔使太擔心同緊張，今日已經係事發第四日，佢冇鬥雞佢冇嘔佢冇瀨屎。突然諗起其實我細個成日都仆親仆到起晒『樓』，唔知係細個肥得遴迍定點，跌得多，直頭唔喊就起番身，我老母就好施施然咁話『吓，又跌親呀？』，然後好若無其事咁叫家姐烚隻蛋畀我自己碌雞蛋，係我自己幫自己碌雞蛋。依家諗番都覺得自己幾型幾硬淨，講咁多嘢其實係想讚自己。」

（即時娛樂）