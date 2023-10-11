蔡思貝入行10年失眠焦慮 被雙面人背後中傷 學識保護自己 (22:33)

蔡思貝透露當年跟張振朗拍劇時，兩人凌晨收工後仍不停討論應如何演好接下來的戲，誰知有些人卻在背後另有看法，結果她又「中箭」。（資料圖片）

蔡思貝在劇集《你好，我的大夫》中飾演外冷內熱的中醫，演得細膩被觀眾封為「實力擔當」，有機會再問鼎視后寶座。思貝直言其飾演的程嘉應個性內斂、喜歡隱藏，某程度和自己十分相似。「我非常極端，面對信賴又有安全感的人時可以毫不保留，否則就會為自己築起一道保護牆。水瓶座的人感情豐富容易泛濫，如每次都將所有感情表現出來，擔心會嚇怕人，而且未必有同等回報。我寧願默默地做，你感受到就最好；如只看到我表面，亦無謂解釋太多。最怕付出真心後，對方沒共鳴，自討沒趣。」

思貝坦言曾遭朋友、同事、前度出賣，現在的她學懂啟動自我保護機制。「有些工作伙伴，表面跟你是好朋友。我以為大家惺惺相惜，投契到什麼都可以傾，結果他在背後說『蔡思貝好麻煩』。聽到這句說話，我很傷心﹗正如當年我跟張振朗拍劇，我們太愛演戲，凌晨收工後仍不停討論，有些人卻在背後另有看法。我就會對自己說『哎，又中箭了！』」

入行10年，思貝2020年憑《踩過界II》「癲姐」一角首封視后，但去年拍攝《大夫》時卻曾質疑自己不會演戲。「我當時卡了在『樽頸位』，後來明白勿以為自己是萬能、以統一模式去演，要反覆思考，提醒自己試出更多可能性，最終做出滿意的效果。那個過程是種折磨，但為了繼續去打敗和否定自己才會有成果。我很享受這種自虐性折磨﹗」

拍劇以來長期日夜顛倒，收工後仍在記劇本對白，思貝是長期失眠人士。她坦言拍戲令自己焦慮、有壓力，想放鬆心情卻不成功。「只要出現『蔡思貝』這3個字，很簡單的事都會被挑剔，會批評我做錯。我因此而恐懼，愈來愈覺得不能行差踏錯。我知這樣不健康，也想改變，曾嘗試以問心無愧的心態面對，一心做好演員的崗位，卻發現不如想像中簡單。思貝目前仍在學習調節自己，以從容的心態面對負評。「從前會想『為何不放過我呢？』很開心這套劇令大家看到另一個蔡思貝，還令本來對我沒感覺、討厭我的人改觀。能改變他們對我的觀感，十分難得﹗」

過去的思貝曾是緋聞女王，名字曾跟洪永城、王浩信等不少男藝人連在一起。「外界一直以為我的感情世界很複雜、很精彩，其實我是長情的人，能為所愛歇斯底里。」與胡鴻鈞的緋聞一傳數年，她坦言很珍惜這段關係。「我們是好朋友，我們很愛護對方，我很珍惜他這個人﹗如果將來有開心事，我會分享﹗」不過，思貝直言要公開感情，大前提是另一半的意願。目前32歲的她自言沒拍拖，但有當媽媽的念頭，希望調理好身體後先雪卵，為將來做好準備，萬一屆時未能如願就領養孩子，幫助不幸的小朋友。

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（即時娛樂）