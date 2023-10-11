《晴朗》主持爆無綫將變動 林家棟99.9%回巢 邵氏有人主持大局 (21:47)

商台雷霆881節目《在晴朗的一天出發》主持人之一的郭志仁，表示曾收到未經核實私人訊息，內容是希望他撤回帖子。（郭志仁fb圖片）

曾智華在其報章專欄指何定鈞是從不講花話的謙謙君子、好好先生。（曾智華fb圖片 / 資料圖片 / 明報製圖）

商台雷霆881《在晴朗的一天出發》主持人之一的郭志仁在社交平台發文，稱無綫將有變動。（郭志仁fb圖片）

商台雷霆881《在晴朗的一天出發》主持人之一的郭志仁在社交平台發文，指林家棟99.9%會返無綫幫手，而總經理曾志偉應該會休息一下。（資料圖片 / 明報製圖）

無綫（TVB）近月傳出高層變動消息，主席許濤及總經理曾志偉8月時已公開否認離職傳言，TVB早前亦發聲明否認林家棟返無綫掌管製作部的傳言。不過，商台雷霆881節目《在晴朗的一天出發》主持人之一的郭志仁，今天（11日）在facebook（fb）發文稱「聽聞大台好快會有變動」，其fb內文如下︰

「聽聞大台好快會有變動：

1. 曾志偉應該會休息吓，聽聞佢之前都有同人講，做完港姐都想唞吓。

2. 之前有傳林家棟會返去幫手，都99.9%肯定。

3. 資深傳媒人關偉好大機會睇新聞資訊。

4. 邵氏會有人主持大局。

5. 會分番幾位總經理。

6. 當然，大台喺10月8號都出過聲明否認。我都收到未經核實嘅PM，話希望我撤回訊息，咁我梗係要核實咗對方身分先啦，因為佢連我個名都寫錯咗。

傳媒之間以禮相待，我又唔介意配合，等到正式有公布，再睇吓我個post可唔可以出多次。」

曾任無綫總經理及董事的何定鈞早前曾就林家棟返無綫的傳聞回應，直認林家棟將返無綫任製作部要職。不過，無綫企業傳訊部隨後否認，稱「本公司行政主席許濤先生較早前在記者會上已回應傳媒，表示並不認識何定鈞先生，亦未曾與對方接觸過」。曾智華在其報章專欄指何定鈞是從不講花話的謙謙君子、好好先生。

（即時娛樂）