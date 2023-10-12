姜濤對新戲票房抱平常心 首度謝票感興奮 預告喬裝入場睇反應 (13:29)

姜濤有份演出的新片，在台灣上映半個月，票房只收41萬港元，姜濤表示不清楚，未有留意。（鍾偉茵攝）

姜濤、台灣女星宋芸樺、李嘉文昨晚（11日）出席電影《我的天堂城市》首映禮，大批姜糖（粉絲暱稱）到場支持。

姜糖現場高呼「票房大賣」造勢，姜濤稱平常心：「票房幾多無所謂，希望這部戲都能慰藉大家心靈，有所啟發，用動力去達到目標。我在紐約拍戲期間，看到街頭表演者的熱誠，啟發我日後的演出。」

該片在台灣上映半個月，票房只收41萬港元，姜濤表示不清楚，未有留意。問到有沒有打擊攻台發展信心？他說：「我沒有想過攻台，任何事盡力做好，就會有好結果，不好證明自己做得不好。」有指這部小品題材較平淡，是影響票房原因之一，姜濤則反駁，認為市場需要不同的電影，只要觀眾有共鳴，沒有大眾小眾之分。

3位主角開畫日連跑30場謝票，姜濤稱已準備波鞋，相信會好玩，祈求一切順利：「今次是我首次入場謝票，之前我主演的電影《阿媽有咗第二個》上映時，遇上受腳傷不便走動，我亦不排除之後會喬裝入場睇觀眾反應。」

姜濤與MIRROR隊友早前到澳洲拍團綜，他表示非常開心，彼此因相處加深了解：「我獲分配住獨立房間，但分別不大，因為12子走來走去。（與Frankie有沒有增進友誼？）大家有一齊玩遊戲。」他指澳洲行行程保密，未遇到太多粉絲，希望將來全隊再去更少人的地方拍團綜。

談到隊友呂爵安（Edan）和王智德（Alton）歌迷會接連解散，姜濤表示無留意，隊員間只傾談生活點滴，很少提公事，他說：「每個歌迷會都獨立運作模式，希望大家一齊安好，我都少理歌迷會內務，只間中看會內信息。」

另外，李嘉文笑指媽媽成為姜糖，特意帶對方睇首映見偶像：「媽媽之前都送過禮餅，姜濤都說好食。」

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（即時娛樂）