白日之下｜余香凝堅守報道新聞底線 誓揭真相對抗林保怡 (15:28)

由姜大衛、余香凝、林保怡、梁仲恆、梁雍婷、陳湛文、周漢寧、龔慈恩、寶珮如、朱栢謙、朱栢康等合演的電影《白日之下》，將於11月2日上映。電影早前獲第60屆台灣金馬獎5項提名，包括余香凝入圍最佳女主角、林保怡及梁雍婷（Rachel）分別入圍最佳男、女配角，以及角逐最佳美術設計及最佳造型設計。

《白日之下》亦獲選為第20屆《香港亞洲電影節》開幕電影，明天（13日）將舉行首映禮，今天（12日）電影推出終極預告及海報，為首映之前壯聲威。

預告片中，戲中角色輪流爆發金句，敲問記者良心﹗記者曉琪（余香凝飾）潛入殘疾院舍「彩橋之家」，就虐待院友作出偵查報道，及後她發現一堆足以成為新聞頭版的材料，「虐待老人」、「打罵小孩」、「混蛋看護」、「死人」等，然而飾演曉琪上司的朱栢謙，反指對方的第一手證據不足，他直斥：「沒有證據的新聞不是報道，是誤導！你以為可以改變世界？你只是個記者！」

飾演院長的林保怡面對指控處之泰然，令調查過程中曉琪有所動搖，每當出現疑惑時，她亦不禁反問：「10年之後還會不會有記者？」因為她的堅持、努力和不放棄，不希望成為有料在手都不報道真相的幫兇，曉琪揭秘整個「彩橋之家」背後的暗黑真相。

儘管人是善忘動物，過兩日不記得也好，曉琪亦深信：「如果有人記得的話，兩天也好。」短短預告片，經已帶出戲中新聞從業者無奈，究竟真相能否如主角所願，曝光在白日之下？推出的最新海報，見到3位主角姜大衛、余香凝，以及林保怡的半張臉，而背後是東拼西貼新聞報紙，每個人和每件事都缺乏完整面貌，究竟真相能否還原呢？

《白日之下》早前參與各地影展已好評如潮，剛過去舉行的試映場，同獲觀眾讚賞，早前開售的《香港亞洲電影節》公映場次門票，亦迅速售罄。

（即時娛樂）