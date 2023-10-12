無綫對《晴朗》郭志仁言論感匪夷所思 發聲明強烈譴責 (18:03)

《在晴朗的一天出發》主持人之一的郭志仁（圓圖），昨天在社交平台稱「聽聞大台好快會有變動」，無綫方面今天發聲明強烈譴責。（資料圖片/fb圖片）

無綫（TVB）近月傳出高層變動消息，主席許濤及總經理曾志偉8月時已公開否認離職傳言，TVB早前亦發聲明，否認林家棟返無綫掌管製作部的傳言。不過，商台雷霆881節目《在晴朗的一天出發》主持人之一的郭志仁，昨天（11日）在社交平台發文，稱「聽聞大台好快會有變動」，並列出6點內容：

「聽聞大台好快會有變動：

1. 曾志偉應該會休息吓，聽聞佢之前都有同人講，做完港姐都想唞吓。

2. 之前有傳林家棟會返去幫手，都99.9%肯定。

3. 資深傳媒人關偉好大機會睇新聞資訊。

4. 邵氏會有人主持大局。

5. 會分番幾位總經理。

6. 當然，大台喺10月8號都出過聲明否認。我都收到未經核實嘅PM，話希望我撤回訊息，咁我梗係要核實咗對方身分先啦，因為佢連我個名都寫錯咗。

傳媒之間以禮相待，我又唔介意配合，等到正式有公布，再睇吓我個post可唔可以出多次。」

今天（12）TVB發聲明回應事件：「本台對於郭志仁先生在完全沒有事實根據的情況下，對一家上市公司的管理層狀況進行公開揣測及確定，本台感到匪夷所思並深感遺憾。身為一位資深的傳媒人，理應堅守真實、客觀和公正的原則，然而郭先生卻選擇以不專業的方式散播尚未證實的謠言。對此，本台表達強烈的譴責，並將嚴肅追究其相關責任。」

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（即時娛樂）