藍奕邦新歌突破命定論 創自己人生 邀朱栢謙拍MV (19:35)

藍奕邦今天（12日）推出新歌《命》，亦是他今年第2首全新單曲。歌曲創作追溯至2017年於加拿大休養的藍奕邦，當時無論是身體還是情緒，處於低潮期的他，重返舞台可謂相當遙遠，但是《命》的出現，成了他最大鼓勵。藍奕邦說：「嗰陣聽歌大聲啲都耳仔痛，講句嘢又無氣，何况唱歌？但係我同自己講，要趁呢段時間寫定一、兩首好勁嘅歌，第日可以復出嘅話，都有首歌袋住，就係咁寫咗《命》，寫完我就安心，因為佢真係我最好嘅旋律。」

藍奕邦笑言這個旋律是他激勵自己的「紅蘿蔔」：「我好似隻驢仔咁追住『佢』，鼓勵自己好好休息、調整，因為我點都要好返出到呢首歌！」

情緒低谷的經歷，往往不足為外人道。藍奕邦曾經如許多人般，認為自己的際遇是個宿命，但他不願服輸，不想自己敗在所謂「命運」之中：「我覺得好多經歷迷惘期嘅人，都聽過唔少呢啲說話，咩『性格決定命運』、『你自己搞成咁』。我只係想講，命不該絕，唔好輸畀所謂嘅『宿命』！我每日好努力逐少逐少爬返出嚟，就係唔想輸畀我條命！」

確定旋律以後，他立即邀請林夕為歌曲填詞，藍奕邦說：「我覺得只有佢先可以駕馭呢個歌名。」除了為自己「打氣」，《命》的意義在於突破命定論，藍奕邦說：「我覺得命運係一個概念，根本冇人真正知道人哋條命會係點，信命只係乖乖接受現實嘅代名詞。如果人人都信命、墨守成規，好多創作甚至新科技都唔會出現。」

《命》正好與去年推出的《生》組成藍奕邦對生活的看法：「呢幾年嘅經歷，令我對生命有種全新嘅感受，好想同大家分享呢份體會。2021年我生日嗰日（5月15日）收到林夕份詞，咁啱早幾日我又填好《生》，兩份詞剛剛好呼應到對方，好開心。」

藍奕邦以《命》寄語遇到人生交差點，對前路感到迷惘的人：「可能好多人同你講，唔好同命運對抗、唔好同條命鬥。希望你聽完首歌，會記得返自己嘅聲音，順從返自己嘅意願，唔係叫你同個天作對，而你只係同嗰啲以為自己係神嘅人作對。」

藍奕邦邀得朱栢謙參與MV演出：「我好多年前已經係佢Fans，好鍾意睇佢做戲，呢個MV我需要一個有成熟陽剛味，同時又感性嘅人去演，我就諗一定要朱栢謙！」雖然兩人只有在社交平台私信過，朱栢謙二話不說答應，兩人更與導演開會構思MV內容。

以教堂作MV故事的背景，促成莊嚴牧師與懦弱助理牧師的角色，描述兩者互相角力的故事。並非演戲出身的藍奕邦自嘲演技平平，幸好有朱栢謙：「我同過好多好勁嘅演員拍嘢，不過啲經驗就唔太好，佢哋會有意無意令我覺得自己演技好垃圾，愈做愈冇信心，但係朱謙令我好自在，搞到我好想再做多啲戲，佢真係呢個MV嘅不二人選。」朱栢謙亦感謝導演及團隊：「感謝由心而發的音樂及歌詞，我愛藍奕邦。」

（即時娛樂）