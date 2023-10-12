泰迪羅賓親揭拒東山復出唱Live原因：過唔到自己嗰關 (19:53)

泰迪羅賓表示好多人邀請他東山復出唱Live，但他都婉拒不敢唱，他一定Say No，全因過不到自己那關。（資料圖片）

謝安琪（Kay）及泰迪羅賓亮相許文軒主演的《StarTalk》，談及合作新戲《4拍4家族》感受。Kay多謝泰迪羅賓關顧其家人，她說：「之前佢邀請過我拍另一部電影《末日派對》，但當時冇對手戲，今次真係第一次，仲要演兩父女。呢10年間大家都時有交往，我成日將小朋友片傳畀佢睇，佢睇住我啲小朋友長大。」

談到戲中角色情緒起伏大時，Kay說：「今次有喊戲同不停鬧人，由於泰迪羅賓要做我嘅衰老竇，自己都要面對好多問題﹑同有好多心結，成套戲有好多情緒要處理，之前大家要有好多圍讀同排戲，亦要有溝通同討論角色關係。」

配合劇情及角色，電影有大量原創歌曲，謝安琪亦有份參與歌曲創作，她說：「其實係我提出，同導演傾劇本時，覺得要用音樂表達角色情感，咁不如自己寫，初時只係諗住寫一段音樂，但既然某啲場口需要唱歌，倒不如成首歌創作出來。今次拍攝電影滿足到我演戲、唱歌，同埋帶角色同音樂抒發情感。」

泰迪羅賓直言感到害怕，他說：「聽到要唱新歌，自己就好驚！寫歌唔係問題，成日都寫，做電影配樂亦都好多年，但我驚在我唔想唱。過去30年，自己都好少唱Live，𠵱家啲紅館懷舊騷，都唔會見到我。

好多人邀請我東山復出唱Live，我都唔敢唱，一定Say No，因為過唔到自己那關，事關做咗導演、電影監製壓力大，好容易會發火，成日嗌，唱歌就算保持到度氣，但把聲嘅控制，已經同之前有好大距離，好容易控制唔到，隨時Flat同Sharp咗，今次大家畀好多鼓勵同支持我，覺得既然喺錄音室錄音，可以NG，所以先至唱，好彩冇令大家失望，唱歌只能夠喺銀幕上，希望大家唔好介意！」

（即時娛樂）