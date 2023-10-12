91歲胡楓獲頒傑出員工獎 盡演員責任 工作守時唔怕辛苦 (20:24)

胡楓（修哥）與兩位無綫幕後人員，同獲頒傑出員工獎，今天（12日）出席「2023年下半年度傑出員工嘉許計劃」頒獎典禮。

91歲的修哥分享得獎感受時，表現風趣幽默，自稱是好好員工，但並非傑出，因為公司有很多人才比他更優秀，他說：「自問工作守時、不怕辛苦和聽導演監製的話，盡演員責任做到最好，能夠得到評審的錯愛，我欣然接受『錯』的愛。」

修哥自覺在無綫工作很開心，因每位同事對他都友善又尊重，當中最難忘是主持《歡樂今宵》，跟一班同事常傾偈說笑，十足返屋企般開心。修哥不清楚自己的提名人是誰，謙稱自己非傑出員工，皆因有好多員工都很努力工作。

追問是否將聯同老拍檔羅蘭拍新片《飯戲攻心2》，修哥坦言已多年沒接拍電影，有人邀請固然開心，總之現在每日最緊要活得開心：「我不知幾恨拍戲，又不怕辛苦，工作是樂趣，不用開通宵就可以，無論拍劇定拍電影，都合作愉快。」

外界盛傳林家棟將回巢無綫任高層，接替曾志偉的職務。修哥表示未有聽聞，強調自己從不理別人是非。最近頻傳公司將有人事大變動，修哥認為每間公司都會有類似情况，而公司早前已發出公告否認。問修哥對曾志偉的看法，他答：「他做事很勞心勞力。其實每個人加入，都想為公司做得更好，大家看到公司現時情况，都為做得好而很搏命。」

（即時娛樂）