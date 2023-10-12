率師弟妹闖鬼屋 周家怡嚇餐飽 朱天獲頒「金膽」 (21:39)

萬聖節離不開玩鬼屋，為了測試一眾藝人的大膽程度，周家怡、黎展峯（Andy）、洪助昇（Aiden）、艾妮（Elly）、郭思（Suey）、劉若寶（Polly）、黎峻（Kenneth）及朱天（Justin）率先到淺水灣體驗「沉浸式驚慄鬼屋」。

8位藝人分為兩隊，輪流進入鬼屋並要完成指定任務：周家怡「食一個月餅」、Elly「向每隻鬼講十次我愛你」、Polly「全程喪笑」、朱天「照鏡扮可愛」；至於另一隊的Andy「全程赤腳行」、Aiden「全程唱情歌」、Suey「不准尖叫」及Kenneth「食一個飯盒」，最後按表現選出最大膽一位成為「冤枉大膽王」。

周家怡一隊先進入鬼屋，由Elly反Polly雙箭頭行先，家怡排第三、朱天守尾門。一入到去行先的Elly及Polly，一個負責指揮方向，另一個則以完成任務「全程喪笑」為目的；家怡則不停地說：「respect、respect。」平時聲大大的她竟然驚到聲震，拿着月餅的她問隊友：「可唔可以幫我食一啖，好飽呀。」然後又問那些「鬼」：「要唔要咬一啖呀？我好飽呀！」十分搞笑。

行到接近出口，Polly問家怡是否吃完，家怡說：「我未呀。」最後四人一齊幫手食，實行分甘同味。食月餅期間，突然有鬼走出來嚇他們，眾人處變不驚，還向鬼遞上一小塊月餅。

隨後Andy隊進入鬼屋，依然由女生先行，Suey帶頭，緊随其後的Andy入鬼屋後，很快已被嚇到大叫：「唔好呀，唔好行出嚟呀。」行第三的Kenneth則努力扒飯盒，殿後的Aiden突然高聲呼叫，後來他自行發現原來是虛驚一場，只是被拍片同事拿着的攝錄機嚇親。

被嚇的同時，Aiden仍不忘「唱歌」任務，這時突然有鬼於Kenneth身後出現，一直專心食飯盒的Kenneth一轉身，嚇到手上的飯盒跌到地上，而Andy亦被突如其來的驚嚇再次嚇到飆出橫跨廿度的音域。驚嚇接二連三，這時又有另一隻鬼衝出來大叫，Aiden謂因為Kenneth跌飯盒而觸怒那隻鬼：「你激嬲咗人哋啦！我唱歌畀你聽。」但只是唱了一句張敬軒《隱形遊樂場》又被鬼嚇到大叫，最後眾人都順利離開鬼屋。

玩完後，「冤枉娛樂」主理人問到有沒有給鬼屋嚇到？幾乎全程都在尖叫的Andy第一時間表示「梗係唔驚啦」：「我哋入到去，嗰啲鬼仲同我哋講，『你哋勁過家怡嗰隊喎』。」

家怡聞言反擊：「講啲大話嚟冇用㗎，拍低晒㗎。你兩條『的水』咁濕嘅？」Kenneth為驚到跌飯盒解釋，「去到一個locker場景，唔小心撞到個locker，跌咗盒飯落地。」這次測試共設有金銀銅及優異四個獎項，以表揚「勇者」的出色表現，「金膽」由朱天獲得，「銀膽」及「銅膽」分別是Elly及Polly，Suey則獲頒「優異膽」。

（即時娛樂）