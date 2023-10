MIRROR紅館演唱會墜屏事故至今逾一年,舞蹈員李啟言(阿Mo)仍在醫院接受治療,康復之路漫長。昨天(12日)是阿Mo的29歲生日,也是他意外受傷後的第二個生日,已退出COLLAR的女友So Ching(蘇芷晴)昨晚在Ig上載兩張照片,一張是毛毛公仔的相框,相框內有兩個公仔的合照;另一張是So Ching和阿Mo手疊手的照片。So Ching留言︰「One day you'll look back on the days you thought you'd never get through & Smile,knowing you never gave up﹗(有一天,你會回顧那些你認為永遠無法渡過的日子,微笑,知道你從未放棄。」

