無綫屢傳將有人士變動 4大高層向員工發信穩定軍心 (15:40)

無綫（TVB）近月屢傳將有高層人士變動消息，雖然主席許濤及總經理（節目內容營運）曾志偉8月時已公開否認離職傳言，TVB早前亦發聲明否認林家棟會回巢掌管製作部，惟商台節目《在晴朗的一天出發》主持郭志仁日前在fb撰文指無綫很快有變動，包括曾志偉會「休息」、林家棟99.9%肯定回巢、 資深傳媒人關偉很大機會「睇新聞資訊」、邵氏將有人主持大局等。無綫繼企業傳訊部昨天就郭志仁的言論發聲明強烈譴責，稱將嚴肅追究其相關責任後，董事局今天亦發出公告，確認現任管理團隊一直得到管理局的全力支持，不會有任何變動。董事局指無綫在現任管理團隊的領導下，財務表現正在改善、香港廣告業務收入及廣告客戶數量均有增加、內地業務版圖擴大，同時重申無綫電視在電視收視率上保持着最大市場分額，是香港最具影響力的媒體 。

主席許濤向員工發出內部通告穩定軍心，他表示︰「對於近期在媒體上流傳有關TVB管理層變動，以及部分前員工及業界人士重新加入本公司管理團隊的全文及報道，我代表董事局在此聲明，這些傳聞及報道全屬無稽之談、毫無事實根據。我們相信有人故意製造這些『假新聞』以引起混亂為目的。在這個『後真相、後事實』的年代，作為媒體界負責任的領導者， TVB有責任及時地，持續地揭露事實的真相。公司董事會今日已發布官方公告澄清有關全文，對於在謠言中受到影響的人士，我們表示遺憾。TVB全體管理層致力堅守我們的角色和責任，不斷推動TVB的發展和提升。我們在電視和網上收視的領導地位無可爭議，有目共睹，在財務上的表現也不斷改善。請各位同事繼續努力，引領TVB在瞬息萬變的全球媒體和娛樂格局中邁向新的里程碑。與此同時，作為TVB成員的我們每一位，必須以保衛家園的態度來維護TVB的聲譽。當面對虛假的報道及居心叵測的謠言時，必須堅定立場，站出來為真相辯護。」

除了主席許濤，幾位高層亦向員工發信。總經理（節目內容營運）曾志偉說︰「各位綜藝科同事：最近，在媒體上有關於製作部及管理層變動的不實報道，我一直對這些無聊的炒作視若無睹，不給它任何回應；不讓它們有再次被利用炒作是唯一最好的治療方法。然而，這些造謠的人卻在不斷提升謠言的『創新』程度，他們的創意甚至比獎門人的遊戲節目更有新意！在此，我們實在沒有空間研究他們的動機，因為隨着56年台慶的臨近，我相信大家都已經全神貫注在自己的創作項目上。讓我們用節目；用收視來說話，這才是最正確的態度。兄弟姐妹，大家要繼續努力！」

助理總經理（戲劇製作）曾勵珍的信以「以正視聽」為題，她說︰「各位戲劇部同事：相信各位也許有注意到，最近在一些媒體上流出有關某些人士會入主戲劇部的不實報道。本着對無聊炒作不作回應，免被再度利用作二次創作的原則，我本以為冷處理是最佳的回應。卻不料造謠者竟無限發酵，並創作出很多子虛烏有細節。堪稱比我們的創作部更天馬行空！雖然公司行政辦公室已經向外發表了多次澄清公告，我仍想借此機會，親自向各位手足保證，那些只是一些居心叵測之徒捏造的謠言，我不想花時間去研究他們的企圖，因為我相信各位也一定同意，花時間去做好自己的工作，讓作品代我們表態，是更正確的態度。齊心協力做好我們的作品，用實力證明謠言是個笑話。」

助理總經理（新聞及資訊）袁志偉表示︰「作為新聞部主管，我想向各位表達一些個人看法：過去兩三年，不同媒體，不同傳媒人接二連三的發表類似的傳言，每次都重複相近的信息。但經過時間證明，這些傳言都是不攻自破。由此看來，社會上是有一小撮人希望散播不利TVB的信息，以達到他們所希望的目的。每次傳言，或多或少都牽涉到新聞部在內，實在無奈！但作為新聞工作者，我希望大家都本着專業態度，在未查明真相前不作無謂臆測，更不作二次傳播，影響部門士氣。在新媒體的競爭下，傳統媒體經營都受到致命性的衝擊，TVB自然不能例外。但公司管理層始終都對新聞部絕對信任並支持。事實證明，過去幾年無論是社會動盪、或是天災頻仍，無綫新聞總是走在最前線，在收視及口碑上都大幅領先對手。這都是同事團結一致、發揮專業精神及公司大力支持的成果！我相信，在不久將來，同類傳言會不斷重覆出現，希望各同事到時都以平常心看待，一笑置之！」

（即時娛樂）