李麗珍成功減走20磅 女兒許倚榕讚阿媽索過自己 (17:09)

李麗珍和女兒許倚榕（Annise）、魏浚笙（Jeffrey） 、Tyson Yoshi 、栢天男等昨晚出席慶典派對，吸引大批粉絲到場。李麗珍首次和女兒一同出席活動，她笑言成功減肥20磅，女兒就帶她出來見識一下。許倚榕讚媽媽成功減肥後比她更「索」，李麗珍說︰「我希望多減1、2磅。疫情時在家煲劇，不停吃零食、宵夜，高峰時的體重有120多磅，比當年懷孕時更重。」許倚榕目前任職時裝創作總監，直言對拍戲的興趣不大。李麗珍亦不贊成女兒入行，認為當藝人太大壓力，做個開心快活人就好。

Jeffrey有份拍攝電影《飯戲攻心2》，他透露會在戲中飾演表演嘉賓︰「我已完成拍攝，我會在戲中挑戰不同曲風，台下嘉賓都跟我有關係。」被問到上集6位主角黃子華、張繼聰、陳湛文、王菀之、鄧麗欣及林明禎有否參演續集，Jeffrey稱簽了保密協議不能透露，留待電影公司回答較適合。Tyson Yoshi被問到可有興趣拍電影時說︰「曾有人找我拍電影，但我婉拒了。我只識唱歌，不會演戲，沒Jeffrey那麼勁﹗如我客串演出，扮被Jeffrey打死都可以。」

栢天男穿上西裝外套騷43吋胸肌，甫現身即惹來粉絲尖叫。他說服裝是造型師安排︰「原本以為外套內會有件衫及頸巾，但造型師知我怕熱。我出場前有做掌上壓，現在每星期也做20小時運動。」栢天男透露稍後會到歐洲拍攝西片，全英語對白，他會在戲中飾演專業人士。他說︰「我雖然在外國長大，但來港發展後很久沒說英語，有點生疏。」

（即時娛樂）