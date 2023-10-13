我要瞓鬥｜方紹聰文叔8強止步 餘下3組今晚爭終極獎金 (19:29)

無綫J2節目《我要瞓鬥》今晚（13日）10點半播出最後一集，昨晚（12日）剩餘的4隊進行6項遊戲。方紹聰（奶仔）與陳建文（文叔）在頭兩輪比賽中連輸兩局，8強止步。奶仔賽後稱滿意成績︰「撐咗52個鐘好似唔錯，其實好多次都喺生死邊緣。」文叔表示︰「由晉級開始，都係抱住玩咗就算嘅心態。估唔到愈行愈遠，好似又行到喎，咁就玩多啲，都好奇蹟。」

談到不少網民指奶仔常在節目中對文叔黑面及惡言相向，文叔說︰「多謝網友關心﹗觀眾感覺上好似奶仔蝦緊我，其實佢一直好尊敬我，我哋仲friend到一齊喺街頭busking。」文叔透露奶仔多年前教他彈結他，兩人之後又曾合作拍劇。他說︰「我哋性格一動一靜，係兩個極端。奶仔玩得投入自然唔想輸，緊張都係正常。我去到尾太眼瞓，只剩軀殼喺度運作。」奶仔透露出局當日為早上8時半，他和文叔坐公司車離開。奶仔說︰「都唔係無得着，有1200蚊安慰獎。之後我同文叔用嚟食雞煲、飲啤酒，剩餘嘅用嚟買電芯，畀busking個喇叭用。我同文叔經歷52小時『瞓鬥』後，已變成生死之交。」

今晚最後一集，餘下的3隊「瞓鬥師」分別是「帽子男孩」、「學術界代表」及「現任Best Friend」，今晚將爭奪終極獎金。

（即時娛樂）