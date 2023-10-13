ViuTV 2024｜MIRROR澳洲拍團綜似度假 盧瀚霆透露爆喊原因 陳卓賢否認有離心 (21:40)

MIRROR今日壓軸現身《ViuTV 2024》節目發布會，跳唱全新單曲《Catch A Vibe》，以及介紹他們全員在澳洲拍攝的綜藝節目《MIRROR Time》。隊長楊樂文（Lokman）透露今次12子拍團綜似旅行度假。副隊長江𤒹生（AK）說︰「大家難得一起過中秋，圍在一起食月餅，談成團5年感受。」

陳卓賢（Ian）未有和隊友一起坐熱氣球升空，他解釋︰「我心臟有健康問題，不適宜玩高空及機動遊戲。不過，我有坐車追住他們的熱氣球，是難得的經驗。」談到有傳他不滿發展平平有意退團，Ian笑言：「我心臟不好，的確有離心力，但內心沒有（退團）這種心態。其實我很想和大家一齊坐熱氣球。」盧瀚霆（Anson Lo）與李駿傑（Jeremy）在旅程中變喊包，Jeremy稱因想到和隊友捱過很多；Anson Lo則說︰「望到天空很大很靚，明白人生在世可以很簡單。那刻感覺很放鬆，可以將煩惱暫且放下，感受寧靜，看日出。」

姜濤主演的電影《我的天堂城市》日前舉行首映，他被問到有粉絲被指中途離場時說︰「如果有人這樣不太好，應該要尊重台前幕後及創作者，看完整部戲。都是那句，我不能控制有些粉絲的個人行為，最重要自己行為自己負責。（你被拖累捱批？）讚美或批評都是一種成長過程，做這一行要面對這些事，順其自然。」

王智德（Alton）及呂爵安（Edan）的後援會Admin團隊先後宣布解散，他們表示與公司曾向歌迷會了解，知道歌迷會正在重組。他們坦言在事件上只能給予意見，認為歌迷可以用自己方式去支持，後援會的作用是凝造力量。

MIRROR紅館演唱會墜屏事故至今逾一年，受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍在醫院接受治療。昨天（12日）是阿Mo的29歲生日，也是他意外受傷後的第二個生日。AK表示為免影響阿Mo的復康療程，團隊已有代表送上祝福及鼓勵說話，告訴他大家一直為他禱告，希望他能早日康復。

（即時娛樂）