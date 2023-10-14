何超鳳稱妹夫陳子聰虛弱未能探望 超儀面對困難有壓力 (13:55)

陳子聰去年10月在澳洲疑因幫家人搬重物致大動脈爆裂險送命，及後經過多次手術及物理治療，目前情况較為穩定，正等待再到美國進行手術。何超鳳昨晚出席《2023香港芭蕾舞團籌款晚會》時，直言非常關心妹妹何超儀及妹夫陳子聰的情况，想探望子聰，惜對方身體太虛弱，為免有細菌感染，暫時未能見面。她說︰「超儀是位好太太，而且勇敢。如有任何需要，我們必全力協助。經過今次，我發覺超儀真的大個女，成熟及懂事得多。」

超鳳表示子聰患病後，超儀承受一定壓力，知道她一個人面對困難不容易。超鳳說︰「我們會繼續給予支持，成為她照顧丈夫的最大動力﹗」談到大女何鍶珩打扮性感，超鳳認為年輕女孩子打扮性感很正常，只要在適當場合穿適當服飾就可。何鍶珩前年曾與外籍男友Greg傳婚訊，超鳳說︰「結婚不是女兒目前最重要的事，她正為事業努力，希望大家別將焦點放在這事上。感情事順其自然，我也沒替女兒心急。」

張天愛從北京回港數天，順道探望女兒邢嘉倩的兩個孩子，並送上她親自為乖孫設計的服裝。她說︰「近期流感肆虐，嘉倩盡量少讓孩子外出，連跳舞堂也改為網課。小朋友看到我的舊照，認為外婆跳芭蕾舞很叻，十分好奇。」張天愛單身多年，她自言已半放棄感情事︰「試過多次也未能成功，只好專心工作，繼續行善。我現在太忙，沒時間拍拖，而且，天蠍座的人很難追，難找到合適的人配對。無謂累人，感情事隨緣，不會想太多。」

（即時娛樂）